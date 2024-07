Angel Reese, nouvelle reine absolue du « double-double »

Elle l’a fait ! Après avoir fait tomber le record de « double-double » consécutifs pour une rookie, puis le record de « double-double » consécutifs sur une saison, et enfin égalé le record de « double-double » d’affilée de Candace Parker, Angel Reese est devenue dimanche la première joueuse de l’histoire de la WNBA à signer un 13e « double-double » de suite !

Reine incontestable du « double-double » dès sa première saison en WNBA, l’intérieur du Chicago Sky a compilé 17 points (8/15 aux tirs) et 14 rebonds dans la défaite contre le Seattle Storm.

« J’essaie simplement d’être régulière pour mes coéquipières, en faisant tout ce que je peux pour aider mon équipe », explique Angel Reese. « Je pense que je n’en ai pas fait assez ce soir, je dois juste être là pour mes coéquipières et savoir que j’ai un travail à faire tous les jours, peu importe si je suis une rookie ou une vétéran. »

Déjà dans l’histoire de la WNBA

Angel Reese a d’ailleurs tenue à rendre hommage à Candace Parker, championne WNBA avec le Sky en 2021.

« Je veux continuer à avoir mon nom aux côtés du sien, je veux gagner. Pouvoir venir à Chicago et représenter sa ville et ramener un titre à la maison sera ce qui importe le plus pour moi et ce que j’attends avec impatience », affirme ainsi la championne NCAA 2023 avec LSU.

Dès sa saison rookie, Angel Reese entre donc dans l’histoire du championnat féminin, mais l’intérieure ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin.

« C’est génial pour moi de pouvoir savoir où j’en suis en ce moment et évidemment, je ne suis pas satisfaite de là où j’en suis », considère-t-elle. « J’ai des entraîneurs et des coéquipières autour de moi qui croient en moi et me font confiance et je continue de faire confiance à tout ce processus. Je suis reconnaissante. Je suis privilégiée et chanceuse d’avoir mon nom aux côtés de ces joueuses incroyables. Elles ont toujours été très sympas avec moi. Elles m’ont toujours aidée et ont été inspirantes. Je les ai regardés toute ma vie et être enfin ici, maintenant, et battre leurs records et pouvoir être là-haut avec elles, c’est vraiment cool. «

