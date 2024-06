La rookie Angel Reese fait tomber un record WNBA

Ce n’est pas un ange tombé du ciel, mais plutôt à la 7e position de la Draft 2024 pour le Chicago Sky. Jeudi soir, Angel Reese a fait tomber un record WNBA puisque la jeune intérieure a compilé 16 points et 18 rebonds pour retrouver la victoire contre les Dallas Wings (83-72).

Il s’agit du 7e double-double de suite pour Angel Reese, ce qui constitue le nouveau record dans la ligue pour une rookie. Elle dépasse ainsi Tina Charles (2010) et Cindy Brown (1998) qui avaient réalisé 6 double-double de suite.

« C’est super stimulant pour moi », a réagi Angel Reese. « J’essaie de m’accorder un peu de crédit et de me dire que je fais du bon travail, mais j’ai encore beaucoup à faire et je suis juste super contente d’être dans cette ligue. »

Prochain objectif en vue ? Le record absolu de Candace Parker, établi en 2010. L’ancienne star de la WNBA avait enchaîné 12 double-double !

Une domination aux rebonds

De ce 7e double-double, on retiendra évidemment les 18 rebonds qui constituent un record personnel pour Angel Reese et confirme sa domination sous les cercles. De quoi marcher dans les traces Sylvia Fowles, la MVP des WNBA Finals 2015 et 2017 avec les Minnesota Lynx.

« J’adore Sylvia, elle a été une personne formidable pour moi et un excellent mentor pour moi lorsque j’étais à LSU », rappelle Angel Reese. « Je sais qu’elle va être très fière de moi. »

Meilleure ennemie de Caitlin Clark (qu’elle retrouvera dimanche), la championne NCAA cumule désormais 10.8 rebonds de moyenne cette saison sur ses 14 apparitions, ce qui la place juste derrière A’ja Wilson, la double MVP en titre. « Je veux simplement faire tout ce qu’il faut pour gagner, et prendre des rebonds, c’est ce que je fais pour gagner », conclut-elle.