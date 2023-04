LSU domine l’Iowa de Caitlin Clark pour le premier titre de son histoire

Avant la grande finale chez les garçons la nuit prochaine, entre San Diego State et Connecticut, c’était l’heure de la grande finale de la « March Madness » chez les filles, entre Iowa et LSU.

Portées par Caitlin Clark, les Hawkeyes étaient annoncés favorites. Il faut dire que celle que beaucoup comparent à Stephen Curry éclaboussait le tournoi de son talent, avec notamment un triple-double à plus de 40 points face à Louisville, ou un autre match à plus de 40 points en demi-finale pour faire tomber South Carolina.

Une mélodie finalement inachevée car même si Caitlin Clark a encore fait parler la poudre en finale, avec 30 points à 9/22 au tir dont 8/19 de loin, plus 8 passes décisives, les Tigers, totalement relancées suite à l’arrivée de Kim Mulkey (triple championne à la tête de Baylor) sur le banc, ont pris le dessus collectivement (102-85).

C’est que LSU a vécu une soirée offensive quasiment parfaite, avec un 11/17 à 3-points qui a notamment fait très mal à Iowa. Le tir extérieur n’était pourtant pas l’arme favorite des Tigers, mais à l’image du 5/6 de loin de la remplaçante Jasmine Carson, muette de loin sur les trois dernières rencontres, rien ne pouvait arriver à LSU, comme l’illustrait son 3-points balancé juste avant la mi-temps, et qui rentrait avec l’aide de la planche…

Le « trashtalking » d’Angel Reese fait parler

Sonnées par cette explosion offensive de la part des Tigers, plus réputées pour leur défense, Caitlin Clark et ses coéquipières ont ainsi dû courir après le score, Alexis Morris (21 points, 9 passes) et Angel Reese (15 points, 10 rebonds, 5 passes) se chargeant de tuer tout espoir de hold-up de la part d’Iowa.

Nommée MOP du Final Four, Angel Reese a toutefois davantage fait réagir parce qu’elle a multiplié le « trashtalking » contre Caitlin Clark, notamment au buzzer final.

Cette dernière a attiré tous les projecteurs durant cette « March Madness » et elle est également adepte du « trashtalking », comme lorsqu’elle a laissé Raven Johnson complètement seule à 3-points lors du match précédent, faisant même un petit signe de la main pour montrer qu’elle ne prendrait même pas la peine de venir gêner son tir…

En tout cas, la reine du « double-double » ne regrette pas ses provocations.

« Toute l’année, j’ai été critiquée pour ce que j’étais. Je ne rentre pas dans le moule », a répondu Angel Reese. « Je ne rentre pas dans la case dans laquelle vous voulez que je sois. Je suis trop de la rue. Je suis trop ghetto. C’est ce que vous m’avez dit toute l’année. Mais quand d’autres personnes le font, vous ne dites rien. Voilà, c’est pour les filles qui me ressemblent. Pour celles qui veulent s’exprimer sur ce en quoi elles croient. »