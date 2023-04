Caitlin Clark, encore monumentale, propulse Iowa en finale de la March Madness !

Elles l’ont fait ! Iowa a créé l’exploit en éliminant South Carolina en demi-finale du NCAA Tournament (77-73). Avec 41 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, Caitlin Clark a une nouvelle fois été exceptionnelle, mettant au tapis l’équipe numéro 1 du pays pour propulser Iowa pour la première fois du programme en finale de la March Madness.

« Nous n’avions rien à perdre. J’ai tellement confiance en ce groupe et ce groupe me fait confiance en retour, et c’est tout ce dont nous avons besoin » a déclaré Caitlin Clark. « Tout ce que nous faisons, c’est de croire les unes en les autres et nous nous aimons à mort, et c’est ce qu’est une véritable équipe. Si vous voulez un exemple d’équipe, c’est celle-là ».

Un exploit de très haut niveau

Pour beaucoup de fans et de spécialistes, South Carolina avait la route toute tracée vers un second titre national consécutif. Invaincues cette saison, les joueuses de Dawn Staley sont arrivées au Final Four avec un bilan parfait de 36 victoires pour 0 défaite sur la saison. Encore plus impressionnant, elles restaient sur une série époustouflante de 42 succès d’affilée. C’était avant de croiser la route de Caitlin Clark et des Hawkeyes.

« Tout le monde dans le pays avait misé sur South Carolina et à juste titre» a ajouté Caitlin Clark. « Mais, dans le même temps, les personnes dans notre vestiaire ont cru en nous, et c’est tout ce dont vous avez besoin, c’est de croire les unes en les autres ».

Pour la deuxième fois de suite, Caitlin Clark a planté 41 points, devenant la première joueuse de l’histoire à réaliser deux matchs consécutifs à au moins 40 points lors d’un tournoi NCAA, propulsant Iowa aux portes d’un tout premier sacre national dans l’histoire du programme.

« Nous ne sommes pas allés aussi loin uniquement pour jouer la finale nationale. Nous sommes ici pour remporter le titre NCAA » a conclu Caitlin Clark.

En finale, elles retrouveront LSU, qui est venue à bout de Virginia Tech (79-72). Si les Tigers disputeront également leur toute première finale nationale, elles pourront compter sur l’expérience de leur coach, Kim Mulkey, qui par le passé avait conduit Baylor au titre NCAA à trois reprises (2005,2012,2019).