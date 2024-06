Ça a encore chauffé entre Caitlin Clark et Angel Reese

Après leurs duels en NCAA, Caitlin Clark et Angel Reese se retrouvent désormais en WNBA, et il y a toujours de l’orage dans l’air. Le premier affrontement entre l’Indiana Fever et le Chicago Sky avait été tendu, et les retrouvailles étaient donc particulièrement surveillées. Mais c’est encore l’équipe d’Indianapolis qui a triomphé (91-83).

Dans une rencontre encore bien physique, on a notamment assisté à un gros duel sous le cercle entre les deux anciennes coéquipières de South Carolina, Aliyah Boston (19 points à 9/13, 14 rebonds, 5 contres et 4 passes) et Kamilla Cardoso (10 points à 4/11, 10 rebonds), qui a été freinée par les fautes.

Angel Reese (11 points à 4/13, 13 rebonds, 5 passes) a de son côté souffert face à NaLyssa Smith (15 points, 7 rebonds) et, comme sa coéquipière, elle a été freinée par les fautes.

Une faute flagrante qui va faire parler…

Frustrée quasiment tout le match, l’intérieure a beaucoup râlé contre les arbitres, et elle a continué en conférence de presse d’après-match, en expliquant que « certaines avaient un sifflet spécial ». Elle a surtout pris une faute flagrante pour une tentative de contre qui n’a emporté que la tête de Caitlin Clark…

Angel Reese a expliqué qu’elle ne visait que le ballon mais elle sait bien que le clip va tourner en boucle sur les télévision américaines, nourrissant encore plus sa (mauvaise) réputation.

« Ça fait partie du basket. C’est ainsi. On essaie d’avoir le ballon, de contrer. Et ça arrive » a calmé Caitlin Clark, quand sa coach appréciait que les arbitres aient cette fois sifflé une faute flagrante. « La bonne décision a été prise. Il suffit de prendre la bonne décision dans ces moments-là et nous pouvons alors aller de l’avant. Mais quand nous ne prenons pas les bonnes décisions dans ces moments-là, c’est là qu’il y a un problème. »

Le tandem Caitlin Clark – Aliyah Boston se met en place

Lors du dernier duel entre les deux équipes, les arbitres n’avaient ainsi pas sanctionné la faute flagrante de Chennedy Carter sur Caitlin Clark sur le coup, engendrant des polémiques dans la foulée.

Mais la coach d’Indiana, Christie Sides, peut surtout apprécier la progression de son équipe, qui valide son premier enchaînement de victoires de la saison. Désormais à 5 succès pour 10 revers, le Fever vient surtout de remporter quatre de ses six dernières sorties, et le tandem Caitlin Clark – Aliyah Boston fonctionne de mieux en mieux.

La meilleure marqueuse de l’histoire NCAA a d’ailleurs rendu une très belle copie dans ce match, malgré 5 pertes de balle : 23 points à 7/11 au tir, dont 3/7 de loin, 9 passes, 8 rebonds… et 2 contres !