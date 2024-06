Bousculée et envoyée au sol, Caitlin Clark n’a pas craqué

En NBA, comme en WNBA, les rookies savent qu’ils et elles vont être testés physiquement, et Victor Wembanyama n’y a pas échappé cette saison. Il y a des examens de passage, et Caitlin Clark en a vécu un samedi soir face au Chicago Sky. C’était dans le 3e quart-temps lorsque Chennedy Carter l’a envoyée au sol avant une remise en jeu. Un geste gratuit et inutile, que les arbitres ont simplement sanctionné d’une faute…

Le Fever envoie une vidéo à la WNBA

« C’est comme ça, et j’en suis au stade où il faut l’accepter et ne pas riposter. J’essaie de ne pas me laisser perturber » a réagi la jeune vedette de l’Indiana Fever. Ce geste d’anti-jeu n’en était qu’un parmi d’autres puisque toute la soirée, les joueuses du Chicago Sky ont bousculé Clark, et le Fever a prévu d’envoyer une compilation des fautes faites sur Clark depuis le début de saison à la WNBA. « C’est inadmissible » a lancé Christie Sides, la coach d’Indiana. « Quand est-ce qu’on tiendra compte de nos plaintes ? Il faut agir ! Nous allons continuer à envoyer ces actions à la ligue, et nous espérons qu’ils commenceront à mieux regarder certaines des choses que nous voyons se produire, ou que nous pensons se produire ».

Après la victoire arrachée par le Fever (71-70) avec 11 points, 8 rebonds et 6 passes de Clark, Sides a loué le sang-froid de sa rookie. « Je suis très heureux que Caitlin ait géré la situation comme elle l’a fait. Vous savez, c’est difficile de continuer à se prendre des coups comme elle le fait et de ne pas être récompensée par des lancers francs ou des fautes. Elle a continué à se battre malgré tout. J’apprécie cela de sa part. Je suis vraiment très fier d’elle pour cela ».

A ceux qui pourraient croire que Caitlin Clark a loupé son début de saison, elle est devenue cette nuit la première rookie de l’histoire de la WNBA à compiler 150 points, 50 rebonds et 50 passes lors de ses dix premiers matches. Seul le bilan du Fever fait tache : 2 victoires pour 8 défaites.