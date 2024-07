Angel Reese, nouvelle reine du double-double

« Je sais que mes coéquipières ont besoin de moi dans ce genre de moments. Donc j’essaie de faire tout ce que je peux pour nous aider à gagner. » La nuit passée, Angel Reese a largement accompli ce contrat décrit en conférence de presse.

Dans une très courte victoire face au Seattle Storm (88-84), l’intérieure du Chicago Sky a signé son record en carrière avec 27 points. Surtout, en captant 10 rebonds, elle poursuit sa série de « double-double » consécutifs, avec une 12e performance du genre. Du jamais vu dans le championnat féminin sur une même saison.

Déjà numéro 1 de la ligue en amont de la rencontre au niveau des rebonds captés (environ 12), Angel Reese s’est montrée adroite dans le jeu (8/13 aux tirs) et sur la ligne de réparation (9/10 aux lancers-francs, dont 4/4 dans les 20 dernières secondes).

Sa série de « double-double » lui permet d’égaler le record (12) de Candace Parker établi à cheval sur deux saisons, entre 2009 et 2010. Cette série ? « Je n’y pense pas vraiment. Je me contente d’aller sur le terrain et de faire mon travail. Mon travail est de prendre des rebonds, alors je vais y aller, faire mon job et prendre des rebonds. Je sais que c’est ce que mes coéquipières attendent de moi, je me suis engagé à le faire », livre-t-elle.

En marge de la performance de la rookie, Chennedy Carter a signé une sortie à 33 points (15/24 aux tirs) pour permettre au Sky, avec cette deuxième victoire de suite, de se rapprocher du bilan équilibré (8 victoires – 11 défaites).

Depuis le début de la saison, Angel Reese tourne à environ 14 points de moyenne, ce qui en fait une candidate naturelle pour le titre de rookie de l’année, face à sa rivale Caitlin Clark.