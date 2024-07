La rookie Angel Reese bat déjà le record de double-double d’affilée sur une saison

Avec 23 secondes restantes à jouer dans la rencontre face à Minnesota, c’est sur un deuxième lancer-franc à tirer que Angel Reese est parvenue à battre le record de double-double d’affilée de Candace Parker.

La rookie de Chicago enregistrait ainsi son 10e point de la soirée pour accompagner ses 16 rebonds. Lors de la rencontre précédente contre les Aces, Angel Reese avait égalé Candace Parker qui détenait ce record depuis 2015.

« Elle va continuer à faire ce qu’elle fait, car c’est sa personnalité. Elle va toujours se donner à fond, jouer avec confiance et vous donner tout ce qu’elle a », considère la coach du Sky, Teresa Weatherspoon. « C’est la personne la plus dure avec elle-même, je suis tellement fière de ce qu’elle fait et de ce qu’elle continuera de faire. »

Une soirée à oublier pour le reste

Cependant, ce record n’a pas été suffisant pour le Sky, qui s’est incliné 70-62 contre les Lynx. D’ailleurs, si l’on excepte ce record, Angel Reese a vécu une soirée très compliquée puisqu’elle termine la rencontre à seulement 4/16 aux tirs et 2/4 sur la ligne des lancers. « Je suis sûre qu’elle vous dirait que la victoire était le plus important, » confirme Teresa Weatherspoon.

Mais les problèmes au scoring s’appliquent pour l’ensemble du Sky qui termine la rencontre à 25/82 aux tirs. Les joueuses de Chicago ne se sont donc pas facilité la tâche en ne convertissant que 31% de leurs tentatives et seulement la moitié (7/14) de leurs lancer-francs.

Si Angel Reese détient malgré tout le record de double-double d’affilée sur une saison, Candace Parker, elle, détient toujours la plus longue série de double-double de suite. À cheval sur les saisons 2009 et 2010, elle avait réalisé 12 matchs de suite avec au moins 10 unités dans deux catégories statistiques. Serait-ce un nouvel objectif en vue avant le All-Star Break et la pause des Jeux Olympiques ? Réponse dans deux rencontres.