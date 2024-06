Même battue, Angel Reese a impressionné A’ja Wilson

Après deux victoires consécutives, le Chicago Sky (6-10) est logiquement tombé (95-83) face aux Las Vegas Aces (9-6), et les doubles championnes en titre remontent au classement avec ce troisième succès d’affilée.

Avec ses 31 points à 10/19 au tir, plus 6 rebonds, A’ja Wilson a longtemps donné le tournis à Angel Reese, la rookie se retrouvant assez vite à devoir gérer les fautes. Pourtant, derrière un gros démarrage de Marina Mabrey, le Sky a d’abord fait jeu égal, prenant même l’avantage en fin de premier quart-temps.

A’ja Wilson et Jackie Young (22 points) ont toutefois permis à leur équipe de reprendre le contrôle de la partie dans le deuxième quart-temps, Chicago affichant alors ses limites offensives.

Et si le Sky s’est battu pour revenir au score après la mi-temps, les joueuses de Becky Hammon étaient simplement plus fortes, Kelsey Plum se réveillant pour mettre 16 de ses 21 points dans le quatrième quart-temps et mettre Las Vegas hors de portée de son adversaire. Afin de passer une fin de match tranquille.

Un record de rebonds offensifs pour la rookie ?

Malgré tout, Angel Reese a réussi à compiler un nouveau double-double (18 points, 11 rebonds). C’est son neuvième consécutif et elle égale le record de Candace Parker, qui datait de la saison 2015.

« Le plus gros talent que je vois chez Angel, c’est sa vitesse et sa volonté d’aller chercher le ballon », a ainsi expliqué A’ja Wilson sur son opposante du soir. « J’ai l’impression qu’on ne voit pas toujours cela chez les joueuses, ce deuxième et troisième effort pour aller chercher le ballon. Mais c’est ce qu’elle a en elle ».

Déjà très impressionnante en termes de double-double et de rebonds à l’échelon universitaire, où elle a accumulé les records en la matière, Angel Reese poursuit donc sur la scène professionnelle.

Si elle continue ainsi, elle pourrait même battre le record de rebonds offensifs récupérés sur une saison en WNBA. Jusqu’à présent, c’est Yolanda Griffith qui le détient, avec 162 prises offensives en 2001. À son rythme actuel (76 rebonds offensifs en 16 matchs), Angel Reese pourrait atteindre les 190 rebonds offensifs en fin de saison. Même s’il faut noter que le nombre de matchs a augmenté, passant de 32 en 2001 à 40 pour cette saison 2024.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.