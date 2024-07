Snobé par Team USA, Jaylen Brown met en cause Nike

La pilule a du mal à passer pour Jaylen Brown. Alors qu’il semblait le joueur idoine pour remplacer Kawhi Leonard, le champion NBA et MVP des Finals a été laissé de côté par la fédération américaine de basket au profit de son coéquipier, Derrick White. L’arrière/ailier des Celtics a même remis en doute publiquement l’intégrité du choix.

Dans un tweet (« Nike, c’est comme ça qu’on se comporte ? »), l’ailier des Celtics laisse en effet entendre que Nike a joué un rôle dans sa non-sélection. Sans contrat chaussures, Jaylen Brown avait critiqué l’équipementier de Team USA, notamment lorsqu’il avait rompu le contrat de Kyrie Irving. « Depuis quand Nike s’intéresse à l’éthique ? » avait alors posté Jaylen Brown sur les réseaux sociaux.

Face au début de polémique créé par ce message cryptique, Grant Hill, a clarifié la situation et mis en avant le besoin de créer une cohésion d’équipe.

« Pendant une grosse partie de ma carrière, j’ai porté des Fila » ironise-t-il à propos du tweet de Jaylen Brown, avant d’être plus sérieux. « Nous devons bâtir une équipe, et l’une des choses les plus difficiles est de laisser de côté des joueurs dont je suis fan et que j’ai hâte de voir tout au long de la saison, tout au long des playoffs. Des gars qui ont été MVP des Finals, des gars qui ont fait partie du programme, des gars qui ont remporté des médailles d’or. Des gars que je respecte, admire et aime regarder. Mais la responsabilité que j’ai est de constituer une équipe et un groupe qui se complètent. Par rapport aux théories qui sont dans l’air, ce sont simplement des théories. »

Le même rôle qu’aux Celtics ?

« Two-way player », Derrick White a ainsi toujours été un « Lieutenant », et il connaît son rôle par coeur.

« L’une des nombreuses choses que j’aime vraiment chez Derrick, et particulièrement dans cette équipe, c’est que je n’ai pas l’impression que son rôle change beaucoup, par rapport à ce qu’il fait avec les Celtics », estime le manager de Team USA. « Il joue déjà aux côtés de deux jeunes joueurs formidables, Jaylen Brown et Jayson Tatum. »

En clair, Grant Hill assure avoir préféré ce qui se fait de mieux ou presque comme « role player », plutôt que de prendre le risque de sélectionner le MVP des Finals qui devrait s’adapter et redevenir un simple joueur au service de l’effectif. Derrick White, lui, connait ce rôle et le maitrise parfaitement. Il est ainsi notamment habitué à jouer sans le ballon, dans un rôle de défenseur et simple « catch-and-shooteur ».

« Ce paramètre est difficile lorsque vous arrivez, que vous êtes le centre de l’univers et vous devez vous habituer à un rôle peut-être différent de ce que vous devez faire avec votre équipe, » conclut d’ailleurs Grant Hill. « Il fallait quelqu’un qui puisse entrer et jouer à côté des gars qui auront le ballon, être complémentaire d’autres, mais aussi être un joueur défensif, rentrer des tirs et simplement avoir un impact pour gagner. »