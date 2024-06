Derrick White, feu vert et confiance

Pour la troisième fois des Finals, Derrick White a fait du Derrick White. C’est-à-dire : jouer simple, prendre (et mettre) les shoots ouverts et défendre. Résultat ? 16 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres dans ce Game 3 à Dallas.

De plus, l’ancien arrière des Spurs a essentiellement shooté à 3-pts, avec neuf tentatives derrière l’arc sur ses dix shoots de la partie, en affichant un propre 4/9 dans cet exercice. Son dernier, à 2 minutes 46 de la fin de rencontre, pour donner six points d’avance a été très, très précieux.

« Derrick est spécial. C’est un joueur vraiment spécial. Un gagnant », résume Al Horford en conférence de presse. « Il veut être dans ces situations, dans ces moments. C’est incroyable qu’il puisse continuer de trouver une manière d’avoir de l’impact sur les matches. En attaque, en défense, peu importe, il fait des choses qui permettent de gagner. »

« On peut toujours compter sur lui pour les mettre les tirs importants »

Joe Mazzulla lui rend également un bel hommage. « Il s’agit de prendre les bons tirs, ceux que la défense vous donne », explique le coach des Celtics. « Derrick White a le feu vert pour shooter car sa qualité, c’est de prendre des tirs qui font sens. Il peut aller dans la raquette et tenter un floater ici, ou un 3-pts après un dribble ou en catch-and-shoot là. J’adore le fait qu’il continue de jouer et que sa confiance ne change jamais selon les shoots qu’il prend. On peut toujours compter sur lui pour les mettre les tirs importants. »

Une confiance bien rendue par l’arrière envers son coach. « Il fait les bons choix et on a totalement confiance en lui. Joe, c’est un génie du basket », assure même le joueur. « Donc peu importe ce qu’il me dit, je vais essayer de le faire de toutes mes forces. »

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.