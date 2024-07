Kawhi Leonard remplacé par Derrick White pour les Jeux olympiques !

Kawhi Leonard ne participera pas à ses premiers Jeux olympiques ! The Athletic et ESPN annoncent que la Fédération a décidé de le retirer de l’effectif, en accord avec les Clippers, afin qu’il prépare au mieux la prochaine saison. Assistant de Steve Kerr en sélection, Tyronn Lue a dû peser dans cette décision.

« Kawhi s’est préparé pour les Jeux olympiques au cours des dernières semaines et a réalisé quelques bons entraînements à Las Vegas. Il se sentait prêt à participer » peut-on lire dans le communiqué. « Cependant, il respecte le fait que la Fédération et les Clippers ont déterminé qu’il était dans son intérêt de passer le reste de l’été à préparer la saison à venir plutôt que de participer aux Jeux olympiques de Paris. »

Derrick White retrouve la sélection

En clair, l’ailier All-Star n’est pas à 100% de ses moyens après sa blessure au genou droit de la fin de saison, et il est trop risqué de le faire jouer avec les Etats-Unis.

Pour le remplacer dans l’effectif, Derrick White débarque dans le groupe. Champion NBA avec les Celtics, c’est un « two-way player » comme Kawhi Leonard, et même s’il n’évolue pas au même poste, son expérience du basket FIBA, sa polyvalence et sa complicité avec Jrue Holiday et Jayson Tatum seront précieuses.

TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday

Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards, Derrick White

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo