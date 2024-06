Joel Embiid espère être apte physiquement pour pouvoir disputer les Jeux olympiques de Paris mais le pivot n’est pas le seul membre de l’effectif de Team USA à devoir se remettre d’un problème physique d’ici le mois prochain…

Tyrese Haliburton, touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite, et Kawhi Leonard, dont la fin de saison avec les Clippers a été gâchée par une inflammation persistante au genou, pourraient ainsi devoir laisser leur place.

C’est peut-être pour l’ailier des Clippers que les doutes sont les plus nombreux, étant donné son historique.

Et d’après Adrian Wojnarowski, d’ESPN, Steve Kerr et son staff ont un joker en cas de forfait de « The Klaw » : Derrick White. Comme son coéquipier Jrue Holiday, le meneur pourrait être une vrai couteau-suisse dans cette équipe de stars, en étant capable de se charger des missions défensives, tout en apportant une menace de loin.

Derrick White connait déjà Team USA puisqu’il faisait partie de l’équipe de Gregg Popovich lors de la désastreuse Coupe du monde 2019, terminée à la 7e place par les Etats-Unis. Mais l’équipe autour de lui n’avait rien à voir.

EFFECTIF TEAM USA

Meneurs : Stephen Curry, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday

Extérieurs : LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jayson Tatum, Devin Booker, Anthony Edwards

Intérieurs : Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo