Joel Embiid déterminé à participer aux Jeux olympiques de Paris

Il reste environ un mois et demi à Joel Embiid pour se remettre de sa blessure au genou contractée en cours de saison et réveillée lors des derniers playoffs, afin d’être prêt pour l’entrée en lice de Team USA aux Jeux olympiques de Paris. Le timing peut paraître serré au regard du travail de récupération à accomplir, le pivot des Sixers n’ayant disputé qu’une grosse dizaine de matchs depuis quatre mois et demi.

On pouvait également penser que la franchise de Philadelphie ferait pression pour l’inciter à reposer son genou afin de revenir à 200% pour la rentrée. Il n’en sera rien !

Le futur international américain a réitéré son envie de participer aux Jeux olympiques et sa volonté de tout faire afin d’être prêt pour le 28 juillet, date du premier match officiel de Team USA, pour affronter la Serbie.

« Ce sera important pour moi, car j’en rêve depuis que je suis tout petit »

« Je vais très bien. Je me prépare juste pour les Jeux olympiques », a-t-il déclaré avant d’assister au Game 4 entre Dallas et Boston. « Ce sera important pour moi, car j’en rêve depuis que je suis tout petit ».

Les Jeux en valent forcément la chandelle, Joel Embiid s’apprêtant à vivre sa première campagne olympique à l’âge de 30 ans, qui plus est au sein d’une « Dream Team » américaine affolante (et imbattable ?) sur le papier.

Le camp de Las Vegas qui débute le 5 juillet permettra sans doute au staff de Steve Kerr de se faire une idée définitive sur son état de forme. Au poste 5, Team USA pourra aussi compter sur Bam Adebayo et Anthony Davis.

De son côté, la fédération américaine doit déjà composer avec les incertitudes autour du leader des Pacers, Tyrese Haliburton, touché aux ischio-jambiers de la cuisse droite, et Kawhi Leonard, dont la fin de saison avec les Clippers a été gâchée par une inflammation persistante au genou.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.2 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.2 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.9 1.7 34.7 Total 433 32 50.4 34.1 82.6 2.2 8.9 11.2 3.6 3.1 0.9 3.4 1.7 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.