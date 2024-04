Kawhi Leonard ne reviendra pas s’il n’est pas à 100% de ses moyens

Le bilan des Clippers dans ce premier tour des playoffs contre les Mavericks est simple à analyser : quand Kawhi Leonard est là, ils perdent ; quand il n’est pas là, ils gagnent. Le Game 4 à Dallas est le dernier exemple qui prouve cela. Forcément, en temps normal, on devrait penser le contraire.

Seulement, les temps ne sont pas normaux pour Los Angeles puisque l’ailier est touché au genou droit. On l’a vu dans le Game 2 et encore plus dans le Game 3 : il n’est pas à 100%, limité dans ses mouvements.

« Il est extrêmement déçu et frustré de ne pas jouer. Il souhaite jouer mais c’est évident que dans le Game 3, sa mobilité était limitée. Donc la franchise a pris la décision de ne pas le faire jouer », expliquait Lawrence Frank, le président des Clippers. « Quand va-t-il revenir ? Je ne peux pas donner de calendrier. J’aimerais avoir une boule de cristal. Tant qu’il n’est pas capable de faire tous les mouvements dont il a besoin, alors il ne reviendra pas. C’est ça la date. »

« Il a clairement besoin de plus de temps »

Utiliser Kawhi Leonard comme un joueur de complément, qui apporte seulement quelques points ou quelques shoots extérieurs, n’est visiblement pas une option pour les Clippers.

« Il se sentait bien dans le Game 2, il manquait seulement de rythme. La nuit d’après, le gonflement de son genou est revenu », précise le dirigeant. « On était confiant malgré ça et on a réduit ses minutes. Il a joué différemment. Mais quand on le voyait jouer, c’était évident qu’il n’était pas Kawhi Leonard. On doit revenir au Kawhi qui se sent bien dans le Game 2. On pensait que ça allait progresser mais ça n’a pas fonctionné ainsi. Il a clairement besoin de plus de temps. »

L’aspect rassurant, c’est le genou du joueur. Les ligaments et ménisques blessés et opérés dans le passé ne sont pas touchés et c’est seulement l’inflammation, « très tenace », décrite par Lawrence Frank il y a quelques jours qui le gêne et provoque ces gonflements.

« Il fait tout ce qui est possible. Le staff médical aussi et on sait qu’il y a une chance pour qu’il revienne. C’est simplement difficile à prédire. Il n’y a pas de blessure grave, c’est simplement délicat », conclut le président.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.