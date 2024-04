Grâce à Paul George et James Harden, les Clippers égalisent à Dallas et reprennent l’avantage du terrain

Désormais orphelins de Kawhi Leonard pour une durée indéterminée, les Clippers ne pouvaient pourtant pas se laisser abattre, car à 1-2 dans la série, il leur fallait gagner dans le Texas pour éviter de voir les Mavericks s’envoler au score.

Mission accomplie (116-111), car Paul George (33 points, 8 passes, 6 rebonds, 4 interceptions) et James Harden (33 points, 7 passes, 6 rebonds) ont sorti le grand jeu pour Los Angeles, afin de résister à Kyrie Irving (40 points, 7 rebonds, 5 passes) et Luka Doncic (29 points, 10 rebonds, 10 passes) côté Dallas. Revoilà les deux équipes à égalité dans ce premier tour indécis !

La grosse frayeur des Clippers

La première mi-temps est à sens unique. À l’image de James Harden (4/4) et surtout Paul George (6/9), les Clippers font pleuvoir les paniers à 3-points (14) sur la défense des Mavericks, bien trop permissive. Des Mavs qui, en dehors de Luka Doncic puis Kyrie Irving, connaissent un retard à l’allumage et n’arrivent à rien en attaque, perdant en prime plusieurs précieux ballons, alors qu’ils s’offrent pourtant des secondes chances. Forcément, l’avantage de Los Angeles grimpe très, très rapidement : +10, +20 et même +30 ! Avant de peu à peu redescendre, grâce notamment aux efforts d’Irving pour Dallas (66-49).

Étonnamment mais pas trop, car cela suit finalement la tendance de la fin de la première période, les Mavericks reviennent fort des vestiaires et, portés par l’activité de Derrick Jones Jr. et Dereck Lively II, ainsi que le talent de Kyrie Irving et Luka Doncic, ils continuent de combler leur retard. Dominant encore au rebond, provoquant des fautes et limitant leurs pertes de balle, alors que les Clippers se liquéfient en attaque, et notamment à 3-points, Paul George et James Harden disparaissant des radars. L’écart ne cesse de rétrécir et le public redevient bouillant (82-78).

Bousculés mais pas paniqués, les joueurs de Los Angeles gardent le cap tant bien que mal, en s’appuyant sur les précieux Norman Powell et Mason Plumlee. Dallas perd de sa superbe et c’est donc le statu quo au tableau d’affichage, malgré Kyrie Irving. Jusqu’à ce que trois actions à 3-points ne remettent les compteurs à zéro à cinq minutes du terme (100-100). Moment choisi par Kyrie Irving et James Harden pour se livrer un duel dantesque à mi-distance et près du cercle, duquel Harden ressort vainqueur, avec l’aide de Paul George derrière l’arc (116-111). Ce fut compliqué, mais les Clippers ont tenu bon !

À RETENIR

– Paul George et James Harden assument leurs responsabilités. Kawhi Leonard sur la touche et les Clippers à 1-2, il était nécessaire que le duo George/Harden tienne son rang pour viser l’égalisation dans la série. Sans se cacher, les deux patrons de Los Angeles ont donc planté plus de la moitié des points de leur équipe, se montrant d’abord décisifs pour creuser l’écart en première mi-temps, à coup de 3-points, puis retrouvant de leur superbe dans le « money-time » pour achever ces Mavericks très menaçants, à coup de pénétrations et lancers-francs. Une performance digne des multiples All-Stars qu’ils sont.

– Dallas frôle le « comeback » de l’année. À -31 en plein deuxième quart-temps, les Mavericks vivaient un nouveau dimanche compliqué, une semaine après leur défaite dans le Game 1. Comme il y a sept jours, il leur a fallu quelques minutes pour se mettre en route et, cette fois-ci, ils sont parvenus à faire réellement trembler les Clippers. En reprenant carrément les commandes dans le quatrième quart-temps ! Sauf que cela n’a pas été suffisant et les joueurs texans ont globalement fini sur les rotules, en dehors d’un Kyrie Irving au sommet de son art. Le genou de Luka Doncic devra d’ailleurs être surveillé, car il le gêne plutôt pas mal…

– No Kawhi, no problem ? Pour la petite anecdote, on constate que les Clippers ont remporté leurs deux matchs sans Kawhi Leonard et qu’ils ont perdu leurs deux matchs avec lui. La preuve qu’il est préférable pour eux de ne pas forcer avec leur star, car ils sont tout à fait capables de rivaliser avec les Mavericks sans elle ?

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.