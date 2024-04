Kawhi Leonard forfait pour le Game 4 et jusqu’à nouvel ordre

Le scénario craint par les Clippers devient réalité. Clairement diminué pour les Game 2 et 3 contre les Mavericks (et remportés par Dallas) , Kawhi Leonard va manquer le Game 4 du premier tour dimanche (début à 21h30). L’ailier de Los Angeles souffre du genou droit, pour lequel il a déjà été opéré, a confirmé Lawrence Frank, président des opérations basket de la franchise. Ce dernier a précisé qu’aucune date de retour n’était prévue à l’heure actuelle, laissant planer le doute sur sa participation pour la suite de la série, voire plus loin.

L’inflammation au genou droit de Kawhi Leonard est « compliquée » a estimé le dirigeant aux médias présents. « Quand vous le voyez jouer, c’était très clair que ce n’est pas vraiment Kawhi Leonard. » Cette même blessure l’avait privé des huit derniers matchs de la saison régulière, et du Game 1, remporté par les Clippers. L’ancien joueur des Spurs et des Raptors avait expliqué vendredi que son genou « n’avait pas répondu » comme espéré au repos et au traitement.

Tyronnn Lue a voulu se montrer rassurant dimanche, assurant rester « confiant que nous pouvons gagner la série« . Il pourrait toutefois être privé de sa star pour quelque temps, alors que Lawrence Frank a précisé qu’il n’y avait pas d’agenda de retour pour Kawhi Leonard. Il devra montrer qu’il peut « bouger sans restriction pour avoir une chance de jouer« . Il sera remplacé dans le cinq de départ dimanche par Amir Coffey, comme lors du premier match. Paul George et James Harden vont devoir assumer encore davantage de responsabilités pour renverser des Mavericks, qui peuvent mener 3-1 ce soir.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.