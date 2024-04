Sur une jambe, Kawhi Leonard tient pourtant à jouer

Avec ses 9 points, 9 rebonds et 4 balles perdues en 25 minutes, Kawhi Leonard a presque traversé ce Game 3 face à Dallas comme un fantôme. Déjà pas vraiment en rythme pour le Game 2, qui marquait son retour sur les parquets après plusieurs semaines d’absence à cause d’une inflammation au genou, l’ailier semblait encore plus diminué…

En conférence de presse, il a avoué que son genou « n’avait pas répondu » de la façon dont il voulait. « Mais nous allons faire ce qu’il faut. Le temps nous donnera les réponses, mais nous faisons tout ce qu’il faut. »

Du temps, les Clippers n’en ont pourtant pas beaucoup, alors que le Game 4 se jouera dès dimanche soir, à 21h30, heure française. Kawhi Leonard a donc moins de 48 heures pour récupérer.

« Ce soir, soit je jouais avec un temps de jeu limité, soit je ne jouais pas. Et je veux être sur le terrain avec mon équipe. Voilà les résultats »

« C’était plutôt bien lors du premier match. Mais comme je l’ai dit, ça n’a pas réagi comme je le voulais. Ce soir, soit je jouais avec un temps de jeu limité, soit je ne jouais pas. Et je veux être sur le terrain avec mon équipe. Voilà les résultats. C’est frustrant que ça m’arrive si tard dans la saison, mais on va continuer ».

Limité à 25 minutes, Kawhi Leonard a ainsi passé un long moment sur le banc, entre la moitié du premier et la moitié du deuxième quart-temps. Clairement, il est très loin d’être à 100% et on peut se demander si le faire jouer sur une jambe est la bonne solution pour les Clippers. Mais l’ailier espère ainsi retrouver du rythme.

« Il faut du temps pour trouver le rythme, comme je le disais tout à l’heure. Je suis simplement heureux d’avoir joué. J’ai pu aller sur le terrain et faire l’expérience du jeu… Je vais continuer. »

Reste à voir si cela permettra aux Clippers de continuer leur aventure en playoffs, alors que Dallas mène désormais 2-1 dans ce premier tour, et semble clairement avoir l’ascendant dans la série.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.