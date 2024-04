Kawhi Leonard ne sait pas s’il pourra jouer le Game 4

Privé de terrain pendant 22 jours en fin de saison régulière et du Game 1 des playoffs à cause d’une inflammation du genou droit, Kawhi Leonard a pu jouer 35 minutes puis 25 minutes lors des Game 2 et 3 perdus par les Clippers. Au lendemain de la défaite 101-90 concédée à Dallas, la franchise californienne a dû communiquer sur l’état de santé de son joueur majeur, incertain en raison… d’une inflammation du genou droit !

Son genou déjà opéré à l’été 2021 ne réagit tout simplement pas comme le staff et le joueur l’auraient espéré, conduisant Tyronn Lue à naviguer de nouveau à vue jusqu’au Game 4 de ce soir.

« Il continue de composer avec l’inflammation et le gonflement. Donc on surveille ça. Il a reçu un traitement la nuit dernière, encore ce matin et il continuera ce soir », a notamment confié Tyronn Lue avant l’entraînement d’hier. « Pour l’instant, il est incertain pour le Game 4. Je pense qu’il faut faire ce qui est bon pour lui. Je parle avec le staff médical, je parle avec lui, pour voir comme il se sent, et on verra à partir de là ».

Déjà-vu à Los Angeles…

Pour les Clippers, c’est une malheureuse impression de déjà-vu, tant les protégés de Steve Ballmer ont été perturbés par les blessures de leurs joueurs majeurs ces dernières années, que ce soit en saison régulière ou en playoffs. Tyronn Lue va donc devoir patienter, dans l’espoir d’une bonne nouvelle. Mais ce n’est clairement pas la meilleure façon d’aborder un match décisif, même si l’ancien meneur a déjà eu à gérer ces situations.

« S’il a mal et qu’il ne peut pas y aller, il ne peut pas jouer », a-t-il résumé, avant d’évoquer une éventuelle restriction de minutes si Kawhi Leonard venait à être déclaré apte. « C’est à déterminer. Il y aura toujours une restriction. Il s’agira toujours de s’assurer que nous faisons ce qu’il faut pour lui jusqu’à ce qu’il soit à 100% ».

De leur côté, les Mavs ont également placé Luka Doncic comme « incertain » pour le Game 4 en raison d’une douleur au genou droit. Mais Jason Kidd a dissipé toute incertitude en annonçant que le Slovène serait présent…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.