Tyrese Haliburton serein pour les Jeux olympiques

Comme pour Joel Embiid et Kawhi Leonard, qui ont terminé la saison sur les rotules, le cas Tyrese Haliburton reste sujet à incertitude en vue de la préparation aux Jeux olympiques de Paris.

Déjà touché à l’ischio-jambier en janvier, le meneur des Pacers avait dû déclarer forfait dès le Game 3 de la finale de conférence face aux Celtics de Jrue Holiday et Jayson Tatum, pour la même blessure. Présent ce week-end à Indianapolis pour inaugurer deux playgrounds rénovés au nord de la ville, il en a donc profité pour donner de bonnes nouvelles de son état de santé.

« L’ischio va bien. J’ai pu courir pour la première fois à pleine vitesse. J’ai encore trois semaines avant de rejoindre Team USA, et je me sens bien. Je suis très enthousiaste à l’idée d’aller là-bas et de pouvoir reprendre », a-t-il déclaré.

Aux JO, le monde entier est contre Team USA

L’objectif est d’être prêt à 100% pour le 5 juillet, début du camp d’entraînement de Las Vegas qui lancera la préparation de Team USA en vue du premier match des JO, le 28 juillet face à la Serbie. Un défi que Tyrese Haliburton se sent en mesure de relever, boosté par la perspective d’évoluer au sein d’une Dream Team déjà historique.

« J’ai pris le temps de repos nécessaire pour ma jambe, pour reposer aussi mon corps et ma tête, plus que tout. Comme vous le voyez, je suis un peu bronzé, je reviens tout juste de vacances », a-t-il ajouté. « On va remonter en régime progressivement. Je vais repartir en vacances la semaine prochaine, et j’aurais deux grosses semaines pour vraiment y aller à fond avant le début du camp d’entraînement. J’ai vraiment hâte d’y être, et de pouvoir jouer avec des gars que j’ai admirés toute ma vie, les meilleurs joueurs de la ligue, et bien sûr, représenter notre pays ».

Le meneur des Pacers se prépare également à retrouver une compétition FIBA, avec les ajustements que ça comporte. Il pourra pour cela s’appuyer sur son expérience de la Coupe du monde 2023 l’été dernier, lorsque Team USA, dans une toute autre configuration, avait terminé à la quatrième place de la compétition.

« Le jeu est arbitré différemment, la façon de jouer est différente, les écrans sont posés différemment. C’est aussi différent parce qu’aux Jeux olympiques, il n’y a que les Américains qui veulent nous voir gagner. C’est ce qui rend aussi la chose amusante, tu as un peu l’impression que le monde entier est contre toi », a-t-il poursuivi. « Il y a aussi le niveau de compétition, et puis ce sont des matchs à élimination directe. Ce n’est pas une série de playoffs de sept matchs, tu n’as qu’un match. Tu gagnes ou tu rentres à la maison. J’ai vraiment apprécié l’expérience l’an dernier. J’espère que ça me servira pour cette année ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.