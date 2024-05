Tyrese Haliburton, le chef d’orchestre de Team USA

À la manière d’un Chris Paul avant lui, avec qui il en a d’ailleurs discuté ce week-end à Las Vegas, Tyrese Haliburton savait que son principal rôle avec Team USA serait celui de « donner la balle » à ses coéquipiers.

Au vu de sa performance contre Porto Rico, lors du premier match de préparation des États-Unis pour la Coupe du monde 2023, on peut dire que le meneur des Pacers a parfaitement compris sa mission sur le terrain.

« Nous avons tellement de gars qui peuvent marquer des points et, moi, je n’ai pas vraiment besoin de le faire pour être en réussite sur le parquet », juge-t-il, alors qu’il a distribué 12 passes décisives en 21 minutes (pour 7 points et 1 perte de balle). « Je dois aussi garder le respect des défenses mais, avec ces gars, il s’agit surtout de leur donner le ballon, de leur offrir de bonnes positions de shoot, faciles, de les mettre en rythme. Avec les Pacers, je fais en sorte de [scorer et passer] mais, ici, j’essaie juste de partager le ballon. »

Qu’en pensent ses coéquipiers de la sélection qui, pour la plupart, découvrent la sensation d’évoluer aux côtés du facilitateur de génie qu’est Tyrese Haliburton ?

« La manière dont il joue rend tout le monde meilleur autour », déclare par exemple Austin Reaves, l’autre porteur de balle désigné de cette équipe. « Il aime partir en contre-attaque et impliquer les autres. […] La façon dont il joue, implique tout le monde, c’est quelque chose que j’apprécie vraiment. »

Son rôle ne l’inquiète pas

Utilisé en sortie de banc par Steve Kerr, Tyrese Haliburton a également été associé par séquences à Jalen Brunson, celui qui le devance pour le moment dans la rotation américaine.

« Les gars qui ont le sens du jeu et qui peuvent passer la balle sont capables de jouer avec n’importe qui », considère le coach des Warriors, au sujet de cette doublette à la mène. « C’est amusant de pouvoir aligner deux meneurs ensemble sur le terrain. […] C’est le moment de tester un maximum de combinaisons différentes. »

Prêt à sortir du banc pour le bien du collectif, Tyrese Haliburton (20.7 points et 10.4 passes de moyenne la saison dernière) ne se soucie donc guère de son statut au sein de Team USA, acceptant ce « simple » rôle d’accélérateur de particules.

« Plus vous avez de joueurs capables de porter le ballon, mieux c’est », estime le All-Star d’Indiana, concernant la hiérarchie à la mène entre Jalen Brunson et lui. « Au vu de la manière dont on joue, celui qui a le ballon est celui qui le ressort et pousse le rythme. Peu importe si l’on joue ensemble, s’il est devant moi ou si je suis devant lui. Ça n’a pas d’importance, nous sommes des joueurs compétents et c’est la chose à retenir en sélection. Tout le monde va jouer et nous sommes tous habitués à jouer 35-40 minutes par match pendant la saison. Là, vous devez juste tirer profit de la moindre opportunité. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.