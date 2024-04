Les autres joueurs NBA déjà sous le charme de Victor Wembanyama

Pourtant arrivé avec une « hype » monumentale en NBA, Victor Wembanyama n’a pas déçu. Dernière preuve en date ? Dans son sondage (anonyme) auprès de 142 joueurs actifs dans la Grande Ligue, soit quasiment un tiers de la ligue, The Athletic révèle que le rookie est déjà considéré comme le meilleur défenseur de la ligue par ses pairs !

Ainsi, 20 des 132 joueurs qui ont répondu à la question sur le meilleur défenseur actuel en NBA ont mis en avant « Wemby », soit 15.2% des votants. Il devance Jrue Holiday (12.9%), Lu Dort (9.8%), Herb Jones (8.3%), Jaden McDaniels (8.3%) et Rudy Gobert (6.0%), qui n’a donc de son côté reçu « que » 8 votes.

« Il rend la finition au cercle tellement difficile » explique un adversaire, quand un autre détaille : « Il affecte tout dans la raquette. Les adversaires n’essaient même plus d’aller au panier. Il est presque en tête de la ligue au niveau des contres (il est en fait en tête, ndlr), et c’est sa première année. Et il le fait avec un temps de jeu limité. »

Rudy Gobert, joueur le plus surcôté

Autre question du sondage où Victor Wembanyama est la première réponse : celle de savoir qui serait le premier joueur à signer pour construire une équipe à l’heure actuelle.

Avec 27.9% des 136 votes (soit 38 voix), « Wemby » devance Nikola Jokic (27.2%), Anthony Edwards (10.3%), Luka Doncic (8.8%), Shai Gilgeous-Alexander (4.4%), Jayson Tatum (3.6%) ou encore Joel Embiid (2.9%).

« Certains trucs qu’il fait en attaque, la façon dont il se déplace, ça semble tellement fluide », assure un joueur. « Il suffit de le voir de loin pour se rendre compte qu’il joue de la bonne manière. Il a les bonnes bases. Il se concentre sur les bonnes choses. Je l’aime vraiment bien ».

Le sondage est par contre beaucoup moins sympathique avec Rudy Gobert, certes cité parmi les meilleurs défenseurs, mais qui hérite surtout du titre peu envié de « joueur le plus surcoté de la ligue », avec 13.6% des 81 votes (soit 11 voix), devant Jordan Poole (8.6%), Trae Young (7.4%), Dillon Brooks (4.9%) et James Harden (4.9%).