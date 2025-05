Tyrese Haliburton a enchaîné les gestes décisifs… en défense

De la fin de match de Tyrese Haliburton, Rick Carlisle retient naturellement son gros tir à 3-points en « step-back » devant Jarrett Allen à six minutes du terme. Puis il y a eu son « finger roll » quatre minutes plus tard, en prenant à nouveau le dessus sur le pivot d’en face, pour sceller la victoire des Pacers à Cleveland.

« Mais les actions les plus importantes ont été les deux ‘stops’ qu’il a réussis à faire en un-contre-un. C’étaient des actions énormes », qualifie son coach en faisant référence à plusieurs séquences survenues à environ trois minutes de la fin.

Meilleur contreur de la rencontre !

Son meneur de jeu s’est d’abord retrouvé à devoir faire face à Donovan Mitchell. Ce dernier, parti dans un numéro de dribble terminé par un « spin move », n’a pas été en mesure de finir main gauche. Puis le joueur des Pacers a fait face à un Ty Jerome décidé à partir en pénétration.

Sans aucune aide, Tyrese Haliburton a de nouveau tenu le choc et s’est même vu attribuer un contre sur le « floater » du joueur d’en face, qui a réclamé une faute. Enfin sur la possession suivante, le meneur de jeu est carrément allé contrer Max Strus alors qu’il envoyait à 3-points. Il terminera meilleur contreur de sa formation avec 3 unités.

« Il a switché sur Jerome une fois et il a été en mesure de le stopper. Puis il a switché sur Mitchell une fois et il a été en mesure de le stopper à des moments clés, le moment le plus chaud. Ce genre d’actions donne de l’énergie à notre équipe », apprécie son coach.

Ciblé par les adversaires

Le leader des Pacers assure que son équipe et lui savaient que les Cavs « allaient le jouer comme ça sur la fin, comme beaucoup d’équipes le font ».

Sous-entendu à essayer de le cibler en défense, un secteur où il est beaucoup moins réputé. En saison régulière, il affichait d’ailleurs l’un des plus mauvais « defensive rating » (efficacité défensive) de sa formation.

« Coach Carlisle et son staff sont clairement derrière moi pour franchir un cap de ce côté du terrain. […] Le plus important pour moi est d’être solide, de ne pas prendre de risques, de ne pas commettre de faute si je n’ai pas à le faire. Notre staff fait du bon boulot pour me défier en particulier en fin de match. Ils savaient que ça allait venir, j’ai essayé de répondre du mieux possible », décrit-il. Mission accomplie.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.