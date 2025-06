Bientôt le plus gros salaire de l’histoire pour Devin Booker

Les Suns animent le “mercato” depuis la fin de la saison, et ce n’est sans doute pas terminé puisque Bradley Beal devrait faire ses valises. Seul signe de stabilité, la future prolongation de contrat de Devin Booker. Plus que jamais “franchise player”, l’arrière All-Star est “en situation de signer une prolongation de deux ans pour 150 millions de dollars”

C’est Brian Windhorst d’ESPN qui l’affirme, et selon lui, “c’est prévu que Booker reçoive cette offre et qu’il la signe. Les Suns ont encore du travail à faire sur leur effectif, mais Booker a été très impliqué avec eux cet été dans la recherche d’un nouvel entraîneur et dans le dossier du transfert de Kevin Durant.”

Il faut savoir que Booker possède encore trois années de contrat au salaire maximum, soit 171 millions de dollars sur trois ans. Dès le 6 juillet, il sera donc éligible à une prolongation de contrat de 150 millions de dollars pour les saisons 2029/30 et 2030/31.

Selon ESPN, cette prolongation de contrat permettrait à Booker d’atteindre le salaire astronomique de 78 millions de dollars dans sa dernière année de contrat. Ce serait un record absolu sur une saison dans l’histoire de la NBA, et ce n’est qu’une estimation puisqu’il faudra attendre de connaître le montant du salary cap pour connaître précisément son salaire. Rendez-vous en 2029…