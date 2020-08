Un ancien actionnaire des Grizzlies favori pour racheter les Wolves

Il y a un mois, l’intérêt du groupe Straus concernant le rachat des Wolves (et des Lynx en WNBA) était évoqué. Visiblement, son président, Daniel E. Straus, a de solides arguments car The Athletic nous informe que des discussions existent et seraient même bien avancées entre lui et Glen Taylor, actuel propriétaire de la franchise.

Daniel E. Straus, ancien actionnaire minoritaire des Grizzlies et qui a fait fortune dans le monde médical, serait désormais le favori pour devenir le nouveau propriétaire des Wolves. Des représentants du groupe Straus étaient d’ailleurs à Minneapolis il y a deux semaines, entre réunions officielles et visites des installations.

Pas de nouvelles de Kevin Garnett

Il resterait encore des points à négocier avant un accord complet et définitif, mais un détail semble déjà acté : les Wolves resteront à Minneapolis, comme le souhaite Glen Taylor. On sait également qu’un déménagement coûterait 50 millions de dollars au nouveau propriétaire.

De plus, aucun prix n’a encore été évoqué. D’après les différentes estimations, les Wolves valent entre 1.2 et 1.4 milliard de dollars.

Nos confrères avancent que six ou sept groupes auraient montré de l’intérêt pour le rachat de la franchise mais aucun n’a été aussi loin dans les négociations que celui de Straus. Kevin Garnett, motivé par l’idée de racheter sa franchise de cœur, et ses investisseurs ne sont par exemple jamais entrés en contact officiel avec Glen Taylor.