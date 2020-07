Un ancien actionnaire minoritaire des Grizzlies intéressé par le rachat des Wolves

La liste des candidats au rachat des Wolves, mis en vente depuis maintenant presque dix jours, commence à s’élargir. La famille Wilf, propriétaire des Vikings (NFL), n’est certes pas dans la course, mais on sait que Kevin Garnett et Arron Afflalo ont monté des groupes d’investisseurs pour se positionner.

D’après les informations de Bloomberg, on peut désormais ajouter le groupe Straus, propriété de Daniel E. Straus. Même si on ignore toujours si ce groupe est seul dans ce rachat ou accompagné d’autres investisseurs puisque personne n’a encore communiqué officiellement sur le sujet.

Daniel E. Straus a fait fortune dans le monde médical et il investit désormais dans l’immobilier et le capital-risque.

De plus, ce n’est pas totalement un nom inconnu du monde de la NBA. Entre 2012 et 2018, Daniel E. Straus a ainsi été actionnaire minoritaire des Grizzlies. Il possédait en effet 13.5 % de la franchise, avant que Robert Pera, l’actionnaire principal, ne rachète finalement l’ensemble de ses parts en 2018.