Un éventuel déménagement des Wolves coûterait cher à son nouveau propriétaire

Peu importe les candidats, de Kevin Garnett à Aaron Afflalo, en passant par Daniel E. Straus, le rachat des Wolves possède une condition imposée le propriétaire actuel et non négociable : la franchise devra rester à Minnesota.



Glen Taylor l’a dit et répété et d’après le Star Tribune, ce n’est pas uniquement une question de volonté, mais aussi d’argent. Nos confrères ont pu consulter un contrat signé par les Wolves et la municipalité de Minneapolis en 2016, au moment de la rénovation du Target Center.

Taylor s’est alors engagé à continuer de faire évoluer les Wolves dans cette salle, qui est leur écrin depuis 1990, jusqu’à la fin du contrat entre l’équipe et la salle, c’est-à-dire à l’issue de la saison 2034-2035.

Si la franchise déménage avant cette date, le propriétaire de la franchise devra payer 50 millions de dollars à la municipalité. Ce sera donc, en quelque sorte, le prix à payer si le nouveau patron des Wolves décide de ne pas maintenir sa parole à Glen Taylor.

Mais comme il faudra sortir, selon les estimations, entre 1.2 et 1.4 milliard de dollars pour acquérir l’équipe de Minneapolis, 50 millions de dollars supplémentaires ne devraient pas être un frein à cet investissement si le nouveau propriétaire est déterminé à déménager…