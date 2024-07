Valorisés à 5 milliards de dollars, les Celtics sont à vendre !

Dans un communiqué, les propriétaires des Celtics annoncent qu’ils ont décidé de mettre en vente la franchise ! Dirigé par Wyc Grousbeck, le consortium Boston Basketball Partners souhaite céder la totalité des Celtics, rachetés en 2002 pour 360 millions de dollars. Aujourd’hui, la valorisation est estimée à cinq milliards de dollars ! Ce serait un record pour une franchise NBA.

Ces dernières années, les valorisations des franchises ont grimpé en flèche, et on se souvient que les Suns ont été vendus 4 milliards de dollars à Mat Ishbia en février 2023, tandis que les Bucks étaient cédés pour 3.5 milliards de dollars à Jimmy et Dee Haslem. Même somme pour les Mavericks rachetés par les familles Adelson et Dumont à Mark Cuban.

Le conseil d’administration du groupe prévoit de vendre une participation majoritaire en 2024 ou début 2025, puis le solde sera clôturé en 2028,. Wyc Grousbeck restera gouverneur de l’équipe jusqu’à la deuxième phase en 2028.

Rappelons que la NBA ne s’est jamais aussi bien portée financièrement, avec un futur contrat des droits TV estimé à 76 milliards de dollars. Les franchises NBA en profitent, et les Celtics ne devraient pas manquer d’acquéreurs.