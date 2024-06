La NBA décroche le jackpot pour les droits TV : 76 milliards de dollars sur 11 ans !

Selon le très sérieux Wall Street Journal, la NBA est sur le point de décrocher le pactole dans la renégociation des droits TV puisque nos confrères évoquent un contrat de 76 milliards de dollars sur 11 ans. Ce nouveau deal débutera avec la saison 2025/26, et comme on pouvait s’y attendre, cela marquera la fin de l’ère TNT (et de l’émission Inside The NBA) et le grand retour de NBC. L’autre nouveauté, et c’est un tournant dans l’histoire de la NBA, c’est l’arrivée d’Amazon, dont les répercussions pourraient être internationales.

Dans le détail, ESPN/ABC va ainsi conserver le premier lot pour 2.6 milliards de dollars par an, avec l’exclusivité de la diffusion des Finals, d’une finale de conférence, de plusieurs matchs en « prime time » chaque semaine, de matchs WNBA et d’une partie des droits internationaux.

Amazon va diffuser des rencontres jusqu’en finale de conférence

Pour 2.5 milliards de dollars par an, NBC va remplacer TNT pour le deuxième lot, avec une émission « Basketball Night in America » qui prendra la place de l’émission équivalente sur le football américain, chaque dimanche, à la fin de la saison NFL. La chaîne devrait aussi se partager des rencontres d’une finale de conférence et deux créneaux en « prime time » par semaine. Au total, le Wall Street Journal parle de 100 matches par saison.

Enfin, Amazon va de son côté obtenir le troisième lot, avec la NBA Cup, le Play-In, des matchs de saison régulière et des playoffs jusqu’en finale de conférence, des matchs WNBA ainsi que des droits de diffusion à l’international. Le géant de l’e-commerce mettrait près de 20 milliards sur la table pour ce lot.

Les trois diffuseurs devraient payer plus de 7 milliards de dollars par saison, en cumulé, pour diffuser la NBA, qui va donc multiplier ses gains par 3 par rapport à son précédent contrat, qui étaient de 24 milliards de dollars sur 11 ans. Une croissance monstre qui va profiter aux franchises et surtout aux joueurs avec des salaires qui vont, à nouveau exploser comme cela avait été le cas après la signature du deal précédent.