NBC sur le point d’arracher le troisième lot des droits TV NBA

L’émission Inside The NBA va-t-elle disparaître ? C’est possible puisque la chaîne TNT serait sur le point de perdre la course aux droits TV. Le réseau câblé est en concurrence avec NBC, et selon Sports Business Journal, la filiale de Comcast est en pole position pour ravir le troisième et dernier lot pour le nouveau contrat sur les droits TV de la NBA.

Réseau national, contrairement à TNT, NBC mettrait sur la table 2.5 milliards de dollars, soit 27.5 milliards de dollars sur une durée de 11 ans, pour une émission baptisée « Basketball Night in America », qui serait la version NBA de l’actuelle émission « Football Night in America », diffusée le dimanche, sur la NFL.

Ce serait un événement puisque TNT diffuse la NBA depuis… 35 ans ! Toujours selon Sports Business Journal, TNT a la possibilité d’égaler cette offre, mais ce ne serait pas suffisant pour la NBA qui souhaite privilégier le réseau national pour ce nouveau contrat de 11 ans. Quitte à se séparer d’un partenaire historique, porté par cette émission « Inside The NBA » avec Ernie Johnson, Charles Barkley, Shaquille O’Neal et Kenny Smith.

De 24 milliards de dollars en 2014 à… 80 milliards de dollars en 2024 !

Si NBC rafle la mise, le lot récupéré par la chaîné serait composé des matches du dimanche soir, à la fin de la saison NFL, peut-être d’une affiche du vendredi soir, et de l’offre actuelle de TNT avec une partie du second tour des playoffs et des finales de conférence.

À l’arrivée, la NBA serait la grande gagnante de cet appel d’offres avec un contrat d’environ 80 milliards de dollars sur 11 ans. C’est trois fois plus que le contrat actuel, paraphé en 2014, et qui se termine à la fin de cette saison.

Le duo ESPN/ABC, qui appartient à Disney, mettrait 2.8 milliards de dollars par an pour conserver son package actuel, qui inclut notamment les Finals. Amazon, nouvel acteur dans le paysage audiovisuel sportif, proposerait 1.8 milliard de dollars par an, pour l’exclusivité des rencontres du samedi soir en saison régulière, mais aussi le tournoi NBA, le play-in, et des rencontres du premier tour et des demi-finales de conférence. Ainsi que d’une finale de conférence.