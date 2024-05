Amazon lâcherait près de 20 milliards de dollars pour diffuser la NBA le samedi

Même si la NBA n’a pas encore officiellement communiqué sur le sujet, il ne fait plus aucun doute qu’Amazon, via sa plateforme Prime Video, va récupérer une partie des droits TV. Selon le spécialiste John Ourand (Puck), le roi de l’e-commerce aurait convaincu la NBA de lui réserver une soirée par semaine, et ce serait le samedi soir.

On avait ainsi évoqué un système de multiplex, similaire au League Pass, avec toutes les rencontres d’une même soirée, visibles sur Prime Video. Si Amazon a négocié le samedi soir, ce serait un joli coup, d’autant que cette exclusivité concernerait aussi le tournoi NBA, le play-in, et des rencontres du premier tour et des demi-finales de conférence. Ainsi que d’une finale de conférence.

Le prix ? Selon Puck, Amazon serait prêt à verser 1.8 milliard de dollars par an, sur une durée de onze ans. Ce qui donne un accord à 19,8 milliards de dollars !

ESPN et ABC conservent leur lot

Toujours selon cette source, Disney conserverait une partie de droits avec ses chaînes ESPN et ABC, pour un montant annuel de 2.6 milliards de dollars par an. Au-delà de rencontres diffusées le mercredi en saison régulière, ESPN et ABC resteraient le diffuseur exclusif des NBA Finals et d’une finale de conférence.

Enfin, NBC est toujours en lice pour remplacer TNT, et la NBA n’envisage qu’un partenaire supplémentaire. Au total, la NBA entend récupérer 7 milliards de dollars par an, contre 2.7 milliards auparavant…