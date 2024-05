Une soirée NBA complète par semaine sur Amazon Prime Video ?

Alors que NBC est prêt à sortir son chéquier pour remplacer TNT aux côtés d’ESPN/ABC pour diffuser une partie des matchs de saison régulière et de playoffs, un troisième acteur s’est invité dans les négociations sur les droits TV.

Il s’agit d’Amazon, et selon les informations de Puck, l’entreprise de Jeff Bezos aurait carrément négocié l’exclusivité de tous les matches NBA un soir par semaine !

Au départ, on évoquait un accord avec un match par semaine, une diffusion sur les marchés locaux, et des rencontres de playoffs. Mais Amazon serait donc sur le point de conclure un deal inédit avec l’équivalent d’un multiplex sur toute une soirée, via son service Prime Video. Les rencontres seraient aussi diffusées sur les marchés locaux jusque-là assurés par RSN, un diffuseur qui est actuellement en liquidation judiciaire.

Toujours selon Puck, les droits sur les rencontres diffusées sur les marchés locaux seraient essentiels pour Amazon, et le géant de l’e-commerce serait également intéressé par une formule qui lui permettrait de diffuser des rencontres bloquées par le League Pass en raison des droits TV locaux.