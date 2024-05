Chez les fans des Wolves, la folie des tatouages « Naz Reid »

C’est dans l’excitation de la victoire du Game 2 de la demi-finale de conférence, alors que les Wolves venaient de prendre une avance de 2-0 face aux Nuggets, que le tatoueur JC Stroebel a posté sur X/Twitter une annonce étonnante. L’artiste se proposait de tatouer le nom de Naz Reid aux fans intéressés, pour seulement 20 dollars !

« J’ai envoyé le tweet en me disant que si je trouvais une personne sur qui tatouer Naz Reid, ça pourrait être cool », explique JC Stroebel à ESPN. « J’ai fait l’erreur de sous-estimer la communauté de fans, ce qui est difficile à faire dans le Minnesota parce qu’ils sont toujours là. Mais j’ai été choqué de voir combien de personnes s’intéressaient à ce tatouage et le voulaient … Je pense que c’est beaucoup plus important que la victoire. »

Car ce sont des centaines de fans, de 18 à 82 ans, qui sont venus dans le salon de tatouage pour profiter de l’offre.

« Les fans des Wolves n’ont pas eu beaucoup de victoires en postseason à fêter, et c’est donc devenu une occasion de célébrer cela et de faire quelque chose pour les fans, parce que nous sommes très reconnaissants d’en faire partie et que nous voulions rendre la pareille, en nous engageant avec la communauté », continue JC Stroebel.

Naz Reid, coqueluche locale

Évidemment, c’est aussi un moyen pour le tatoueur de s’offrir un petit coup de pub, alors que les Wolves l’ont invité, lui et son associé Jesse George, lors du Game 4 de la série.

Et d’ailleurs, pourquoi Naz Reid plutôt qu’Anthony Edwards, le leader de cette équipe de Minnesota ?

« Je pense que Naz Reid est quelqu’un qui représente vraiment la communauté des fans. Je l’ai dit un nombre incalculable de fois, mais il représente véritablement l’histoire d’un outsider et je crois que les fans du Minnesota s’identifient vraiment à cette histoire d’outsider » explique ainsi Jesse Goerge.

Contrairement à Anthony Edwards, premier choix de Draft et star attendu en NBA, Naz Reid est en effet un joueur non-drafté qui se fait sa place malgré les doutes, jusqu’au trophée de meilleur 6e homme.

D’ailleurs, l’intérieur a réagi a l’initiative. « C’est dingue, j’adore. Qu’ils continuent. » L’offre de JC Stroebel et Jesse George est valable tant que les Wolves sont en course dans ces playoffs. Encore au minimum jusqu’à dimanche, et peut-être davantage s’ils s’imposent lors du Game 7 à Denver…