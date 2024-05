Zach Edey, l’anti Victor Wembanyama

« Je ne serai jamais un gars de 2m15 qui peut faire des choses comme Kevin Durant. Ce ne sera jamais moi. Je fais 2m25 et je pèse 136 kilos ».

Lors du Draft Combine, Zach Edey n’a cessé de défendre son profil de pivot à l’ancienne, et de marteler qu’il n’est pas capable d’imiter un Victor Wembanyama, qui fait la même taille que lui.

Ce profil de bûcheron qui lui a permis de dominer la NCAA pendant deux ans, et de martyriser ses adversaires pendant la « March Madness ». Mais en NBA, les pivots grands et lourds sont de plus en plus rares, et on leur demande aujourd’hui de courir, de shooter à 3-points et de sortir sur les extérieurs.

« Je suis bâti pour être dans la raquette, pour me faire ma place et protéger ma zone » poursuit le Canadien. « Et c’est ce que je vais continuer à faire. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs en NBA qui font des choses comme ça. (Jonas) Valanciunas, (Ivica) Zubac, Steven Adams… Ce sont des joueurs qui ont eu beaucoup de succès en NBA en étant présents dans la peinture. Je vais m’en tenir à ce que je suis et je sais qui je suis. »

Plus adroit que prévu à 3-points

Pour l’ancien pivot de Purdue, des franchises ont besoin d’un pivot comme lui, et il sait qu’il sera sélectionné pour ce qu’il sait faire de mieux.

« Je pense que j’en suis capable, mais on ne va pas me drafter pour faire du pick-and-pop et shooter à 3-points. Pour l’instant, on va me sélectionner pour aller dans la raquette, prendre des rebonds et protéger la raquette. On a pu voir, lors des exercices de tirs, que je pouvais shooter. Je peux le faire si on me le demande. Mais au final, je ferai ce qu’on me demande » explique-t-il néanmoins.

Avec son 60% à 3-points en sortie de dribbles dans les tests du Draft Combine, Zach Edey a fait mieux que Kyle Filipowski ou Ron Holland II. De quoi augurer une évolution intéressante en NBA.