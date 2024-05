Grant Williams dément toute bisbille avec Luka Doncic

Avec Richaun Holmes et Seth Curry, Grant Williams est l’un de ceux qui doit suivre les playoffs avec une pointe d’amertume. L’ailier des Hornets (et les deux autres cités) ont ainsi été transférés en cours de saison d’une équipe désormais aux portes de la finale de conférence.

Là où les trois hommes en question, envoyés à Charlotte et à Washington, sont en vacances depuis un bon mois. Au moment du transfert de Grant Williams, plusieurs éléments de contexte dans le vestiaire des Mavs avaient fuité. Assistant GM des Texans et ancien joueur, Michael Finley avait notamment raconté le jour où l’ailier avait décidé de chauffer un peu Luka Doncic à l’entraînement.

Une anecdote qui venait appuyer le fait que l’ancien joueur des Celtics, réputé grande gueule et chambreur, serait carrément comme un « problème » dans le vestiaire. Au point d’avoir « tapé sur les nerfs » de certains coéquipiers à Dallas. Autant de reproches que l’intéressé avait du mal à comprendre.

Sa brouille prétendue avec Luka Doncic ? « Je pense que c’est une création des médias. Aujourd’hui, je peux envoyer un SMS à Luka et on s’entend bien. Avant le match (ndlr : entre les Hornets et les Mavericks après l’échange), on a discuté », éteint aujourd’hui Grant Williams.

« C’est amusant d’entendre toutes les choses qui surgissent lorsque des échanges ont lieu ou lorsque les choses ne se passent pas bien »

Même s’il le reconnaît : « Oui, bien sûr, je m’en prenais probablement un peu à Luka, en même temps, on se connaît depuis quatre ou cinq ans. Ce n’est pas quelque chose à laquelle il ne pouvait pas s’attendre. Il sait que je suis un gars compétitif et que nous sommes toujours en compétition. Peu importe les rumeurs qui circulent, on a toujours du respect l’un pour l’autre et on continue à se parler. »

Alors ce qui a pu être dit à l’époque, Grant Williams préfère s’en détacher. « C’est amusant d’entendre toutes les choses qui surgissent lorsque des échanges ont lieu ou lorsque les choses ne se passent pas bien. C’est quelque chose que j’essaie d’éviter et de dépasser », assure le joueur de 25 ans.

Début avril, lors du déplacement des Mavs à Charlotte, on avait vu les deux hommes échanger et sourire. Avec une bonne dose de « trashtalking » aussi, le Slovène laissant par exemple tout seul son ancien coéquipier dans le corner à 3-points. Ce soir-là, les Mavs s’étaient largement imposés derrière les 39 points de leur maître à jouer.

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 * All Teams 76 28 45.6 37.5 75.7 1.1 3.1 4.2 2.3 3.0 0.6 1.4 0.5 10.3 2023-24 * DAL 47 26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 * CHA 29 31 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 Total 364 23 45.3 37.7 76.8 1.0 2.7 3.6 1.4 2.6 0.5 1.0 0.5 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.