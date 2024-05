Voilà bientôt cinq mois que Nikola Jokic a officiellement quitté Nike pour rejoindre son coéquipier Aaron Gordon chez l’équipementier chinois 361 degrees. Le pivot des Nuggets a encore effectué un move que personne n’attendait en renforçant les rangs d’un outsider.

Et comme il se trouve toujours là où on ne l’attend pas, le voilà de retour pour lancer une collection de quatre Big3 Future, son modèle favori, sur le thème… de Bob l’éponge ! La Big3 Future va ainsi emprunter quatre coloris différents en clins d’œil aux quatre personnages principaux de la série à succès : Bob l’éponge, Patrick l’étoile de Mer, Carlo Tentacule, et Eugène Krabs, également appelé M. Krabs.

La version Bob l’éponge ressort naturellement en jaune avec des finitions en bleu et marron, et ainsi de suite, en rouge, rose et jaune pour Patrick, vert pâle pour Carlo, et bleu clair et orange pour M. Krabs, avec à chaque fois un pendentif accroché aux lacets sur lequel figure le personnage correspondant. Chaque languette est également personnalisée.

La collection Big 3 Future X SpongeBob ne dispose pas encore de date de sortie officielle. Voici donc ces quelques clichés pour patienter.

(Via NickDePaula)