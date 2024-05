Les Cavaliers contraints de choisir entre Donovan Mitchell et Darius Garland ?

Si Donovan Mitchell se dit » heureux » à Cleveland, son éventuelle re-signature pourrait forcer le départ de Darius Garland. C’est en tout cas ce que rapportent The Athletic et ESPN, obligeant donc les dirigeants des Cavaliers à choisir entre leurs deux arrières All-Stars.

Ainsi, dans l’hypothèse où « Spida » venait à rempiler sur le long terme dans l’Ohio, avec ou sans JB Bickerstaff sur le banc, « DG » et ses représentants (Klutch Sports) se retrouveraient eux à discuter avec les Cavs d’un potentiel transfert. Actant, du même coup, la fin de l’association Mitchell – Garland dans le backcourt local…

Un manque de compatibilité entre les deux joueurs ?

Depuis l’été 2022, Darius Garland s’est pourtant inscrit dans la durée à Cleveland, puisqu’il se trouve sous contrat garanti jusqu’en 2028 (pour 193 millions de dollars, au total). Le problème, c’est qu’il donne l’impression de plafonner depuis et qu’il reste sur une saison 2023/24 compliquée sur le plan individuel (18.0 points et 6.5 passes, à 45% au tir et 37% à 3-points), entre ses blessures à la main et surtout à la mâchoire.

Si son camp considère que la présence de Donovan Mitchell ralentit son développement, alors qu’il était All-Star à l’Est avant l’arrivée de ce dernier à l’automne 2022, le meneur de 24 ans pourrait donc forcer son transfert dans une autre équipe, afin de retrouver un rôle de principal dépositaire du jeu qui semble mieux lui convenir. Affaire à suivre, donc…

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.8 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.5 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.7 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.2 1.8 2.8 0.6 26.6 Total 468 34 45.0 36.6 84.3 0.8 3.5 4.3 4.7 2.5 1.4 2.8 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Darius Garland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 59 31 40.1 35.5 87.5 0.5 1.4 1.9 3.9 1.6 0.7 2.6 0.1 12.3 2020-21 CLE 54 33 45.1 39.5 84.8 0.4 2.0 2.4 6.1 2.0 1.2 3.0 0.1 17.4 2021-22 CLE 68 36 46.2 38.3 89.2 0.6 2.7 3.3 8.6 1.7 1.3 3.7 0.1 21.7 2022-23 CLE 69 36 46.2 41.0 86.3 0.4 2.3 2.7 7.8 2.1 1.2 2.9 0.1 21.6 2023-24 CLE 57 33 44.6 37.1 83.4 0.5 2.1 2.7 6.5 1.7 1.3 3.1 0.1 18.0 Total 307 34 44.8 38.4 86.4 0.5 2.1 2.6 6.7 1.8 1.2 3.1 0.1 18.4

