Les Cavs vont désormais réfléchir à l’avenir de JB Bickerstaff

Arrivé à Cleveland comme bras droit de John Beilein en 2019, JB Bickerstaff avait rapidement pris la direction de l’équipe. Voilà donc quatre saisons complètes que le fils de Bernie dirige les Cavaliers, et il aimerait forcément continuer dans ce rôle, même si ESPN annonce que sa direction va prendre le temps de la réflexion.

« Oui » a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé s’il voulait rester en poste. « Nous avons construit ce projet de la bonne manière. Chaque année, nous nous sommes améliorés, nous avons continué à nous améliorer, nous avons joué les play-in, les playoffs, nous avons gagné un tour… Les joueurs se sont améliorés. C’est là que je veux être. »

Alors que de nombreux fans des Cavaliers espèrent le voir partir, JB Bickerstaff sait que sa place est tout de même fragile, et il préfère rire des relances sur le sujet…

« Personne ne m’a dit de ne pas revenir » s’amuse-t-il ainsi quand on le pousse un peu sur ses relations avec ses dirigeants. « Donc je vais revenir jusqu’à ce qu’on me demande de ne plus le faire. »

C’est aussi flou autour de Donovan Mitchell

Contrairement à la sortie de route au premier tour de l’an passé, cette élimination face aux Celtics en demi-finale de conférence n’a rien de honteux pour le coach. Surtout avec tous les blessés de Cleveland.

Mais les Cavaliers ont frisé la correctionnelle au premier tour face au Magic, en étant poussé à un Game 7 (dans lequel ils étaient très mal embarqués) à domicile. Etant donné que c’est aussi flou autour de Donovan Mitchell, qui peut tester le marché à l’été 2025 s’il ne prolonge pas cet été à Cleveland, les Cavs ont de quoi réfléchir, même si Adrian Wojnarowski assure que Koby Altman, le président de l’équipe, fait toujours confiance à son coach.

« Nous avons une bonne équipe » rappelle JB Bickerstaff, qui aimerait surtout pouvoir éviter les blessures. « Nous avons de bons joueurs, des joueurs de caractère qui veulent gagner. Et à chaque fois que vous avez cela, vous vous donnez une opportunité. J’aimerais voir à quoi nous ressemblons lorsque nous sommes au complet pendant toute une saison, quelle pression nous pouvons exercer sur la ligue de ce point de vue. Mais nous avons une bonne équipe de basket, des gars qui veulent gagner et des gars qui veulent s’améliorer. »