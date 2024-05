Boston écarte Cleveland pour encore rejoindre la finale de conférence

Première balle de qualification pour les Celtics contre les Cavaliers, à domicile qui plus est, et la meilleure équipe de la saison régulière n’a pas tremblé (113-98) pour valider son ticket pour une nouvelle finale de conférence à l’Est, à l’issue de ce Game 5.

Sans Donovan Mitchell, Jarrett Allen ni Caris LeVert, la marche était beaucoup trop haute pour Cleveland, emmené par Evan Mobley (33 points) et Marcus Morris (25 points), mais qui s’est surtout fait sanctionner par les Jayson Tatum (25 points, 10 rebonds, 9 passes, 4 interceptions), Al Horford (22 points, 15 rebonds, 5 passes, 3 contres) ou Derrick White (18 points, 6 passes, 5 rebonds), côté Boston.

Cleveland se bat bien, mais Boston est plus fort

Le match part sur des bases équilibrées (28-28), avec des Cavaliers qui résistent à la belle réussite extérieure des Celtics, incarnée par Derrick White, en allant notamment provoquer des fautes et en prenant ce que la défense verte leur donne, de loin comme de près.

Les bonnes entrées de Marcus Morris et Sam Merrill aident Cleveland à continuer de rester dans le coup, collectivement, en dépit de White, mais aussi Jayson Tatum et Al Horford. Une belle fin de mi-temps permet toutefois aux C’s, toujours inspirés à 3-points, de finir par passer devant avec un 18-6 comme run (58-52)

Sans complexe, à l’image d’un Evan Mobley qui insiste avec succès dans la peinture, les Cavaliers s’accrochent tant bien que mal au tableau d’affichage, malgré les tentatives d’accélération signées Jayson Tatum côté Celtics, pas loin de placer un K-O (85-78). C’est finalement dans le quatrième quart-temps que Boston va se détacher pour de bon, sous l’impulsion de Jrue Holiday et Al Horford. Un 13-2 assomme ainsi les coéquipiers d’Evan Mobley et Marcus Morris, sans réponse face à la qualité de shoot celte, et Cleveland dépose donc les armes, sans avoir à rougir de sa prestation collective avec une équipe B, voire C (113-98).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sixième finale de conférence en huit saisons pour Boston. Depuis 2017, les Celtics ont atteint la finale de conférence à six reprises : 2017 donc, mais également 2018, 2020, 2022, 2023 et 2024. Évidemment, aucune autre franchise ne fait mieux sur la période et il va maintenant falloir que les C’s assument leur rang face aux Knicks ou aux Pacers au tour suivant, pour rallier les Finals pour la deuxième fois –seulement– après 2022. Ils s’avanceront quoi qu’il arrive en grandissimes favoris, mais attention au relâchement dans la dernière ligne droite…

– Cleveland tombe les armes à la main. Difficile –pour ne pas dire impossible– de voir les Cavaliers tenir le choc face à cette équipe des Celtics, certes toujours orpheline de Kristaps Porzingis, alors qu’il leur manquait… trois de leurs six plus gros temps de jeu. En l’occurrence : Donovan Mitchell, Jarrett Allen et Caris LeVert. Les hommes de J.B. Bickerstaff ont donc fait de leur mieux pour exister mais, sur la durée, cela a affiché ses limites. C’est donc une fin de saison sans saveur, mais avec bobos, pour ces Cavs qui risquent désormais de vivre un été mouvementé, compte tenu de l’incertitude régnant autour du futur de « Spida » Mitchell…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.