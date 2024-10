Et si LeBron James jouait aussi avec Bryce, le petit frère de Bronny

Vu son niveau de jeu, LeBron James pourrait prolonger le plaisir, et pourquoi pas jouer encore deux ou trois saisons supplémentaires. Avec l’ailier des Lakers, il ne faut rien s’interdire, et du même coup, certains à Cleveland se demandent s’il reviendra la saison prochaine, ou si c’était son ultime passage en ville.

« À chaque fois que je viens ici, je me dis : ‘Bon, combien de fois encore vais-je me retrouver dans cette salle ?’ Cela pourrait n’être que deux ou trois fois de plus. Peut-être que c’est seulement une fois de plus maintenant. Je ne connais pas la réponse », assure-t-il à Cleveland.com. « Mais je sais que je suis de l’autre côté de la pente, et je sais que je n’aurai pas beaucoup d’autres occasions de venir ici et de jouer à ce sport que j’aime. Donc je ne le considère pas comme acquis ».

LeBron trouve l’idée « plutôt cool »

A priori, à l’écouter, on le reverra au moins la saison prochaine, mais une autre question lui a été posée : ne pourrait-t-il pas évoluer avec ou face à son deuxième fils, Bryce, dont le potentiel semble plus prometteur que celui de Bronny. C’est Tristan Thompson, son ancien partenaire à Cleveland, qui a évoqué cette hypothèse.

« Oh mince ! », s’est marré le quadruple MVP en découvrant les propos de Tristan Thompson. « Bryce est en senior (dernière année de lycée). Je ne sais pas ce qu’il en est. Nous verrons bien, mais ce serait plutôt cool. Tout dépend de mon état d’esprit et de la façon dont mon corps réagira au cours des deux prochaines années. »

Arrière d’1m92, Bryce James jouit d’une belle cote, et il a déjà deux offres NCAA, une de Duquesne et une autre d’Ohio State.

C’est la fac’ qu’aurait dû rejoindre LeBron s’il n’avait pas été drafté à sa sortie du lycée et sans doute que le papa serait très fier de voir son fils sous les couleurs des Buckeyes.