Ohio State veut recruter Bryce James

Ce week-end, Bryce James est retour dans son Ohio natal, et après sa visite du campus d’Ohio State, le fils de LeBron James a reçu une proposition pour y jouer et y faire ses études. C’est lui même qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, et ça lui fait plaisir. Une visite importante à ses yeux puisqu’il a carrément zappé un rassemblement avec l’équipe des Etats-Unis de son âge.

Il y a un an, c’est Bronny James qui s’était rendu sur place, accompagné de son père, de sa mère Savannah et de Rich Paul, l’agent et ami de LeBron. A l’époque, les dirigeants d’Ohio State avaient sorti le grand jeu avec une visite des installations, une rencontre avec le staff, et en point d’orgue, comme pour Bryce, un match des Buckeyes dans le championnat universitaire de football américain.

Malgré ça, et les attaches de LeBron avec l’Ohio, Bronny avait opté pour USC, notamment pour rester près de sa famille. Qu’en sera-t-il de Bryce ? Actuellement junior au lycée de Notre Dame (Sherman Oaks, Californie), le jeune arrière va sans doute recevoir d’autres offres, et il a encore le temps de faire son choix. Classé au 81e rang de sa classe d’âge, Bryce James est attendu en NCAA en septembre 2025. Peut-être qu’à cette date, son frère sera en NBA, et son père jeune retraité.