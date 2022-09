Bronny James en visite officielle sur le campus d’Ohio State

Pouvait-il en être autrement ? Pour sa toute première visite officielle sur le campus d’une université, Bronny James, accompagné de son père, a évidemment choisi Ohio State, le programme universitaire majeur de leur Etat natal.

Ce n’est clairement pas une surprise puisque les Buckeyes font partie des programmes sérieusement impliqués dans le recrutement de Bronny James depuis plusieurs semaines. De surcroit, le campus est situé à Columbus, à un peu plus de 200 kilomètres au sud de Cleveland, la ville natale de Bronny James, et a les faveurs du paternel, qui ne manque pas une occasion de montrer son attachement au programme. Un bon mélange d’arguments favorables…

Pour l’occasion, le père et le fils ont pu profiter, samedi soir, d’un match de football américain entre Ohio State et Notre Dame, en ouverture de la saison universitaire 2022/23 dans ce sport. Les spectateurs dans les gradins n’ont d’ailleurs pas manqué de faire des appels du pied à Bronny James, avec des chants « We Want Bronny ! ».

Avant de prendre une décision concernant son université future, Bronny James va probablement considérer d’autres visites, sur d’autres campus. Le feuilleton ne fait ainsi que commencer, même si les Buckeyes ont de quoi être confiants…

Crédit photo : Kyle Robertson, Columbus Dispatch