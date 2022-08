NCAA | Les options se multiplient pour Bronny James

« Senior » au lycée de Sierra Canyon à la rentrée, Bronny James n’est plus qu’à un an de son entrée à l’université. Inscrit au lycée de la banlieue nord-ouest de Los Angeles à l’été 2018, quand son père a signé avec les Lakers, le jeune meneur de 17 ans était d’abord un « role player » durant ses deux premières saisons, avant de prendre du galon la saison passée.

Mais c’est véritablement cet été que l’ainé de « King James » a marqué les esprits et franchi un cap à titre individuel, en affichant un très bon niveau lors du Nike Peach Jam, l’ultime tournoi de la saison sur le circuit AAU pour les équipes sponsorisées par la marque au « Swoosh » (moyennes de 16 points, 5.8 rebonds et 5.3 passes en six matches).

Les bonnes performances de Bronny James au Peach Jam ont eu pour effet, sans surprise, de donner un coup d’accélérateur à son recrutement. Alors que le sujet était particulièrement hermétique aux fuites ces derniers mois, à l’exception d’un intérêt de Duke à son égard, on commence à y voir un peu plus clair depuis plusieurs semaines.

Les poids lourds montrent leur intérêt

Dans un récent dossier, ESPN rapportait en effet que plusieurs gros programmes universitaires étaient entrés dans la danse après les performances estivales du meneur, classé au 38e rang des meilleurs lycéens de la promotion 2023.

« Même si son recrutement n’en est encore qu’à ses étapes préliminaires, il y a une sorte de consensus autour du fait qu’il va choisir la NCAA plutôt que la G-League (Ignite), ou une autre ligue de développement. Il est notamment suivi, à l’heure actuelle, par UCLA, USC, Michigan, Ohio State et Oregon, entre autres », énumérait Paul Biancardi, spécialiste du recrutement universitaire chez ESPN.

Cinq programmes de premier plan en NCAA et autant de pistes susceptibles de faire sens.

Pour UCLA et USC, il y a l’argument de la proximité, car les deux campus sont situés dans la banlieue de Los Angeles. Si LeBron James décidait de prolonger avec les Lakers pour y finir sa carrière, les Bruins et les Trojans auraient alors peut-être la préférence du paternel… Pour Michigan, c’est la présence de Juwan Howard qui peut être favorable, puisque l’actuel coach des Wolverines est un ancien coéquipier de « LBJ » à Miami.

Mais c’est sûrement Ohio State, à l’heure actuelle, qui est le programme le mieux placé aux yeux de LeBron James dans la course au recrutement de son fils, étant donné que la superstar des Lakers est un natif de l’Ohio, et qu’il a toujours affiché son attachement pour les Buckeyes…