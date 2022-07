Bronny James confirme ses progrès

Tous les regards étaient encore braqués sur Bronny James. Pour la dernière fois, cet été, le fils de LeBron James pouvait participer aux tournois AAU, et lors du Nike Peach Jam, des photographes et des scouts s’étaient déplacés en grand nombre pour le voir de près.

James n’a pas déçu, livrant notamment un duel avec Caleb Foster, qui s’est déjà engagé avec Duke pour la saison 2023/2024.

« L’atmosphère était dingue. Je n’ai jamais joué un match pareil avant », explique l’adversaire de Bronny. « C’est un des meilleurs matches de ma carrière. La salle était pleine, des scouts étaient là, des coaches aussi. C’était un honneur d’avoir des légendes comme LeBron James et Carmelo Anthony ici, pour nous soutenir. »

A Paris mi-août…

C’est Foster et son équipe qui ont gagné cette partie, avec 19 points, 10 rebonds et 6 passes pour ce dernier. Meneur de formation, Bronny James a compilé 16 points et 5 passes, dans la lignée de ses performances estivales puisqu’il a tourné à 16 points, 5.8 rebonds et 5.3 passes de moyenne en six rencontres.

« Le plus impressionnant chez lui, à son âge, c’est son calme et sa capacité à prendre la bonne décision. C’est un sacré défenseur aussi », remarque un recruteur.

La suite pour Bronny, c’est un passage en Europe, et notamment Paris, en août pour des matches amicaux. Ensuite, ce sera sa dernière année de lycée au Sierra Canyon High School à Los Angeles, avant, en 2023, de faire le grand saut vers la NCAA. La progéniture de la star des Lakers est très courtisée, notamment par Duke.

Après cela, il rejoindra peut-être son père en NBA, en 2024, pour former le premier duo père – fils de l’histoire de la ligue…