LeBron James : « Je jouerai ma dernière saison avec Bronny »

C’est un LeBron James taquin et mystérieux qui s’est présenté devant la presse après l’entraînement de son équipe. « Chez lui » à Cleveland, le quadruple MVP et quadruple champion NBA oublie le temps d’un week-end les problèmes des Lakers, et un journaliste lui a demandé s’il avait envisagé un jour de revenir aux Cavaliers. Une manière de boucler la boucle.

« La porte n’est pas fermée » a-t-il répondu. « Je ne dis pas que je vais revenir et y jouer, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que me réserve le futur. Je ne sais même pas quand je serai free agent. »

LeBron James sera free agent en juillet 2023. Il aura 38 ans, et il prévient que s’il revient, ce ne sera pas pour une « midlevel exception ». « Je ne suis pas un joueur de niveau moyen (ndlr : jeux de mots sur « midlevel ») et je ne reviens pas pour tout ce qui est en dessous du top« .

Il est aussi revenu sur son choix de quitter Cleveland en 2018 alors qu’on pensait qu’il avait bouclé la boucle avec ce titre remporté en 2016.

« C’est la vie. La vie change tout simplement » poursuit-il. « On a une mission, et on a davantage de buts à atteindre. Quand j’ai gagné un titre ici, je ne pensais pas que je partirais ailleurs car j’avais le sentiment que j’étais rassasié. Puis j’ai réalisé que j’en voulais encore, et que je voulais atteindre le niveau supérieur. Je voulais atteindre un autre niveau, et que ce n’était pas terminé. L’objectif de ma vie n’était pas atteint. »

Son but, pour finir sa carrière, on le connaît, et il l’a répété samedi, c’est de jouer avec son fils, Bronny, 17 ans.

« Je jouerai ma dernière saison avec Bronny. Peu importe où sera Bronny, c’est là que je serai. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer un an avec mon fils. Ce ne sera pas une question d’argent à ce moment-là. »