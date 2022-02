Bronny James dans le viseur de Duke ?

Si LeBron James est passé directement du lycée à la NBA, sans passer par la case NCAA, quid du parcours de son aîné, Bronny ? Plusieurs sites spécialisés font aujourd’hui état d’un fort intérêt en provenance de l’université de Duke. Outre cette dernière, 247sports croit savoir que Kentucky, Ohio State et Texas souhaiteraient également recruter le plus célèbre des lycéens de Sierra Canyon (Los Angeles).

On imagine qu’un paquet d’établissements serait ravis de se l’offrir tant sur le plan sportif que sur le plan « marketing ». Attention tout de même, le jeune homme de 17 ans occupe seulement la 43e place du classement d’ESPN pour les joueurs de sa classe d’âge. Autant dire que ce n’est pas non plus un « lottery pick » en puissance.

Le quotidien The Fayetteville Observer rappelle que cet intérêt de Duke est naturel, du fait de la proximité entre LeBron James et le coach historique de l’établissement, Mike Krzyzewski. Les deux hommes ont passé beaucoup de temps ensemble sous la bannière de « Team USA », avec à la clé les médailles d’or olympiques de 2008 et 2012.

En 2018, la superstar avait fait une déclaration d’amour au coach : « J’adore coach K ! Le meilleur de tous ! J’espère qu’il sera encore à la barre quand mon fils sera grand. » On rappellera toutefois que le vœu sous-entendu par le « King » ne sera pas exaucé puisque le coach de 74 ans prend sa retraite à l’issue de cette saison, après 40 ans auprès des Blue Devils.

Le parcours de Bronny James sera dans tous les cas suivi de très près car son père n’a jamais caché son envie d’évoluer avec lui. ESPN rapportait même il y a quelques jours qu’il serait prêt à quitter Los Angeles pour rejoindre l’équipe susceptible de mettre la main sur son aîné… Rendez-vous en 2024…