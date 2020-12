LeBron James espère toujours évoluer en NBA avec son fils

Depuis plusieurs années et avec les bonnes performances de LeBron Jr. (alias « Bronny »), LeBron James affirme haut et fort qu’il veut évoluer en NBA avec son fils (16 ans).

Sa récente prolongation de contrat va dans ce sens. La star des Lakers a prolongé de deux saisons et 85 millions de dollars à Los Angeles. Jusqu’en 2023 donc. Une date qui est loin d’être anodine.

« La meilleure chose avec cette année-là, ce que je serai free agent et mon fils finira le lycée », annonce le champion 2020 à ESPN. « Donc mes options seront ouvertes. Je pourrai décider de rester avec ma famille et mon fils ou de continuer de jouer, si la santé et le mental suivent. On verra. »

Lors de cet été 2023, LeBron James aura alors 38 ans passés et vingt saisons dans les jambes.

« Si vous me posez la question de savoir ce qui serait la plus grande réussite de ma vie, je dirais d’être sur le même terrain que mon fils, en NBA. Ce serait au sommet de ma liste, en tant que joueur NBA » expliquait-il en 2018.

Mais difficile encore pour lui de se projeter, surtout après une année 2020 aussi rocambolesque puisqu’il est de retour à l’entraînement moins de deux mois après avoir gagné son quatrième titre.

« Je ne regarde pas aussi loin dans le futur. Je suis déjà béni d’avoir pu participer à 18 training camps de suite. Je ne prends jamais cela pour acquis. Physiquement, j’ai mal partout. Mais ça a toujours été comme ça depuis le début de ma carrière, sauf le premier et le deuxième camp, quand j’avais 18-19 ans. J’ai mal, mais rien de grave. Cela ne m’empêche pas d’être sur le parquet. Et mentalement, je suis bien. Je suis en bonne santé, ma famille aussi, donc tout va bien pour moi. Je suis solide. »