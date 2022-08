Les discussions n’auront pas tardé à débuter entre les représentants de LeBron James et les Lakers au sujet de la prolongation du « King ».

Ce dernier entre dans sa dernière année de contrat (à 44.5 millions de dollars) et il est donc éligible depuis hier à une prolongation, soit d’un an, soit de deux ans pour 97.1 millions de dollars, soit un 1+1, avec une première année à 47 millions de dollars et une deuxième en option.

Une première réunion a en effet eu lieu hier, en fin de journée, au centre d’entraînement des Lakers à El Segundo, entre LeBron James et son représentant Rich Paul d’un côté, et Rob Pelinka et Darvin Ham de l’autre. Si aucun accord n’a été conclu à l’issue de celle-ci, Rich Paul a tout de même concédé quelques mots, assurant que la rencontre avait été « productive » et que les deux parties allaient poursuivre le dialogue.

L’avenir dira si ce premier rendez-vous aura permis de poser les bases d’un accord. LeBron James a en tout cas jusqu’au 30 juin prochain pour prendre sa décision, en signant une prolongation… ou en devenant free agent.