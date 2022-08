LeBron James éligible à une prolongation de 97 millions de dollars sur deux ans

Ce jeudi 4 août, LeBron James peut parapher une prolongation de contrat avec les Lakers.

Alors qu’il va ainsi rentrer dans la dernière année de son contrat à Los Angeles, à hauteur de 44.5 millions de dollars, le « King » a ainsi la possibilité d’y prolonger l’aventure, pour une ou deux saisons de plus.

Soit il prolonge ainsi jusqu’en 2024, avec une seule saison supplémentaire à 46.7 millions de dollars, soit il prolonge jusqu’en 2025, avec deux saisons supplémentaires pour un total de 97.1 millions de dollars. C’est le maximum que Los Angeles peut lui offrir, et il peut accepter moins, même si ça ne libèrera pas beaucoup de marge salariale.

Comme le détaille l’Orange County-Register, la situation n’est toutefois pas simple, avec de nombreux facteurs.

Le facteur Bronny

Du côté du club, on est reconnaissant à LeBron James d’avoir ramené le titre en 2020, et on semble prêt à tout faire pour le garder le plus longtemps possible, et donc jusqu’à la retraite. Mais il faut quand même tenir compte du fait que l’ailier va avoir 38 ans à la fin de l’année et que même s’il reste performant, il a raté près d’une vingtaine de rencontres par saison depuis son arrivée en Californie, et que ça pourrait largement empirer.

Avoir un LeBron James en fin de contrat n’est toutefois jamais très bon pour un groupe, tant les rumeurs sur sa prochaine « free agency » sont nombreuses et peuvent parasiter une saison.

Du côté de LeBron James, il y a aussi différents facteurs, parfois contradictoires. Le « King » et sa famille se plaisent à Los Angeles, et ils aimeraient rester, mais en bon compétiteur, le vétéran a bel et bien l’intention de rester dans une équipe qui joue le titre jusqu’à la fin, et donc de maintenir la pression sur les dirigeants californiens.

Le quadruple champion (2012, 2013, 2016 et 2020) n’a également jamais caché que son ultime objectif était de jouer avec son fils, Bronny, qui pourrait rejoindre la NBA lors de la Draft 2024. Prolonger d’une saison lui permettrait ainsi de signer avec l’équipe qui choisirait son fils. S’il prolonge de deux saisons, pour jouer jusqu’à ses 40 ans, c’est donc avec la promesse que Bronny James sera récupéré par les Lakers dans deux ans.