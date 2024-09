Tristan Thompson continue son aventure avec les Cavaliers

À 33 ans passés, Tristan Thompson n’est évidemment plus la machine à double-double qu’il a pu être il y a quelques années, mais il n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus appréciés et respectés chez les Cavaliers. Par conséquent, on apprend par ESPN qu’il a accepté de rempiler pour un an, sans doute au minimum salarial, avec sa franchise de (presque) toujours.

Choisi par Cleveland en 4e position lors de la Draft 2011, « TT » y a ensuite évolué dix saisons, pour 9.0 points et 8.3 rebonds de moyenne sur plus de 600 matchs. Décrochant, au passage, un titre de champion en 2016 et disputant trois autres finales (2015, 2017, 2018).

Également passé par Boston, Sacramento, Indiana, Chicago et Los Angeles entre 2020 et 2023, sans trop y briller (6.8 points et 6.5 rebonds), Tristan Thompson était finalement revenu dans l’Ohio il y a un an. Malheureusement, son deuxième passage chez les Cavs (3.3 points et 3.6 rebonds) a été plombé par sa suspension pour avoir enfreint le règlement antidopage de la ligue.

Pour sa onzième saison à Cleveland, le Canadien continuera d’accompagner Evan Mobley, Jarrett Allen, Georges Niang et Dean Wade dans la raquette locale.

EFFECTIF 2024/25 DES CLEVELAND CAVALIERS

Meneurs : Darius Garland, Ty Jerome, Craig Porter Jr

Arrières/ailiers : Donovan Mitchell, Caris LeVert, Max Strus, Jaylon Tyson, Sam Merrill

Intérieurs : Jarrett Allen, Evan Mobley, Georges Niang, Dean Wade, Tristan Thompson

TWO-WAY CONTRACTS : Emoni Bates, Luke Travers

Tristan Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 60 24 43.9 0.0 55.2 3.1 3.4 6.5 0.5 2.2 0.5 1.4 1.0 8.2 2012-13 CLE 82 31 48.8 0.0 60.8 3.7 5.7 9.4 1.3 2.9 0.7 1.5 0.9 11.7 2013-14 CLE 82 32 47.7 0.0 69.3 3.3 5.9 9.2 0.9 2.3 0.5 1.3 0.4 11.7 2014-15 CLE 82 27 54.7 0.0 64.1 3.3 4.7 8.0 0.5 2.3 0.4 1.0 0.7 8.5 2015-16 CLE 82 28 58.8 0.0 61.6 3.3 5.7 9.0 0.8 2.5 0.5 0.7 0.6 7.8 2016-17 CLE 78 30 60.0 0.0 49.8 3.7 5.5 9.2 1.0 2.3 0.5 0.8 1.1 8.1 2017-18 CLE 53 20 56.2 0.0 54.4 2.4 4.3 6.6 0.6 1.9 0.3 0.7 0.3 5.8 2018-19 CLE 43 28 52.9 0.0 64.2 4.0 6.2 10.2 2.0 2.1 0.7 1.4 0.4 10.9 2019-20 CLE 57 30 51.2 39.1 61.5 4.0 6.2 10.1 2.1 2.2 0.6 1.8 0.9 12.0 2020-21 BOS 54 24 51.8 0.0 59.2 3.1 5.0 8.1 1.2 2.2 0.4 1.2 0.6 7.6 2021-22 * All Teams 57 16 52.8 33.3 52.6 2.1 3.0 5.1 0.6 1.7 0.4 0.8 0.4 6.0 2021-22 * SAC 30 15 50.3 100.0 53.3 2.4 3.0 5.4 0.6 1.7 0.4 1.0 0.4 6.2 2021-22 * CHI 23 16 56.5 0.0 54.2 1.8 3.0 4.7 0.6 1.7 0.5 0.5 0.3 5.7 2021-22 * IND 4 16 54.2 0.0 37.5 1.8 2.8 4.5 0.5 1.8 0.0 1.0 0.5 7.3 2023-24 CLE 49 11 60.8 0.0 28.8 1.5 2.1 3.6 1.0 1.2 0.2 0.6 0.3 3.3 Total 779 26 52.1 25.6 59.7 3.2 4.9 8.1 1.0 2.2 0.5 1.1 0.7 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.